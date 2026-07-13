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中澳農產品貿易再升溫 中開放民營企業進口澳洲油菜籽

記者張鈺琪／即時報導
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中國是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大油菜籽出口國，澳洲則排名第二。圖為...
中國是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大油菜籽出口國，澳洲則排名第二。圖為在北京超市販售的油品。美聯社

中國進一步放寬澳洲油菜籽進口限制，允許民營油籽加工企業申請進口。3名油籽壓榨商表示，相關貨物目前可經海南、廣東、廣西、福建、河北、遼寧及天津等地港口入境，顯示中澳農產品貿易關係持續改善。

據路透13日報導，2名知情人士透露，北京已允許澳洲油菜籽經上述地區港口輸入，但貨物進口後，須送往港口附近、經主管部門核准的工廠加工。一名任職於亞洲貿易公司、其公司在中國設有油籽壓榨廠的交易員表示：「他們已受理我們的進口許可申請。」

報導指，中國自2025年年中起逐步重開澳洲油菜籽市場，當時先由國營糧油企業中糧集團試行採購。此次進一步向民營加工企業開放，意味澳洲出口商可更廣泛進入全球最大的油菜籽進口市場。

自2020年以來，澳洲油菜籽受中國生物安全限制影響，實際上長期難以進入中國市場。中方主要擔憂油菜籽可能夾帶黑脛病等真菌性植物病害，對境內農作物造成風險。

報導稱，中國重啟澳洲油菜籽進口之際，正值中國與加拿大爆發油菜籽貿易爭端。北京2025年8月對加拿大油菜籽徵收75.8％的臨時反傾銷稅，導致相關進口幾近停擺。直到中國與加拿大今年1月達成初步貿易協議後，中國買家才逐步恢復採購加拿大油菜籽。

農業諮詢公司天津誠瑞有道企業管理諮詢有限公司（AgRadar Consulting）創辦人向華梁（Johnny Xiang）表示，澳洲油菜籽在價格上仍具競爭力，中方擴大其市場准入，也為中國增加另一個供應來源。不過，他認為加拿大仍可能維持在中國市場的最大占比。

中國是全球最大的油菜籽進口國。加拿大是全球最大油菜籽出口國，澳洲則排名第二。油菜籽經壓榨後可製成菜籽粕及菜籽油，其中菜籽粕主要用於動物飼料，菜籽油則廣泛用於烹飪。

精華 FAQ

  • 北京此次允許民營油籽加工企業申請進口澳洲油菜籽，並開放多地港口入境，但進口後仍須送往港口附近、經主管部門核准的工廠加工。

  • 根據報導，相關貨物目前可經海南、廣東、廣西、福建、河北、遼寧及天津等地港口入境，顯示中國對澳洲油菜籽的市場准入進一步擴大。

  • 此舉代表中澳農產品貿易關係持續改善，也讓澳洲出口商更廣泛進入全球最大油菜籽進口市場；但分析人士認為，加拿大仍可能維持中國市場最大占比。

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