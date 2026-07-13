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人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

中央社台北13日電
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中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，...
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學今天晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。蔣方舟隨後在微博帳號上表示接受校方處理。

蔣方舟昔有「天才少女」之稱。北京清華大學教授肖鷹7月初在微博列出詳細表格，指蔣方舟在中國人民大學的文學碩士學位論文涉嫌嚴重造假、抄襲及編造；而蔣方舟當時回應稱，肖鷹「污蔑式舉報」，其中大量指控嚴重失實。

人民大學此前曾發布一則通報，認定蔣方舟對碩士學位論文註釋的重要性「認知嚴重不足」，但未發現論文相關規定所列舉的學術不端行為。

然而今天晚間情況翻轉，根據陸媒澎湃新聞報導，人大又發布了一則「情況通報」，宣布撤銷蔣方舟的學位。

通報稱，根據近日網上關於人大文學院2019屆碩士畢業生蔣某某學位論文涉嫌學術不端的新線索，學校高度重視，立即組建由多位校內外知名專家參與的調查組，通過文獻溯源比對，依規問詢，聽取當事人申辯等，深入開展核查工作。

通報稱，經核查，蔣某某碩士學位論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標註引用、未列名參考文獻。

通報表示，依據「高等學校預防與處理學術不端行為辦法」，校學風建設委員會認定蔣某某構成學術不端行為。依據中國「學位法」，經校學位評定委員會決議，並研究決定，撤銷蔣某某碩士學位。

通報最後表示，感謝社會各界對人大學風建設工作的關心與監督，學校將以此為鑑，持續深化學風建設，提升論文質量管理，夯實學術道德教育，堅決維護學術規範的嚴肅性和權威性。

蔣方舟隨後在其微博帳號上表示，她接受人大校方對此事的處理，因此事被驚擾並失望的讀者，她致以歉意。對她的老師為此事蒙受的處分，深致歉意。

37歲的蔣方舟7歲開始寫作，9歲出書、12歲成名，19歲獲北京清華大學破格錄取，23歲任陸媒新周刊副主編。

除了論文問題，中國新聞周刊去年6月曾披露，部落客「抒情的森林」在蔣方舟的作品中發現了和作家卡繆、閻連科、納博科夫等人作品、談話一模一樣的詞句。

精華 FAQ

  • 人民大學經調查與校內程序後，認定蔣方舟論文構成學術不端，並依據相關規定與學位法，正式決議撤銷她的碩士學位。

  • 通報指出，蔣方舟的碩士論文有9處與境外某篇期刊論文存在文字重合，且相關內容未標註引用，也未列入參考文獻，因此被認定違反學術規範。

  • 蔣方舟隨後在微博表示接受人大校方對此事的處理，並向因此事受到驚擾與失望的讀者致歉，也向因事件受處分的老師表達深深歉意。

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