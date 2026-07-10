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屢屢批判當局 傳北京導演「張內咸」遭以尋釁滋事拘留

記者廖士鋒／即時報導
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示意圖，圖為中國國旗。（歐新社）
示意圖，圖為中國國旗。（歐新社）

在Youtube開設頻道常常發影片，以脫口秀形式評論時事的中國獨立導演張鵬，傳出日前在北京，被以尋釁滋事罪名拘留。

張鵬在TY的頻道是「張內咸脫口秀」，有近5萬訂閱者，影片常就中國的各種政策、高層人事、外交布局或者兩岸關係作法予以批判或者開玩笑嘲諷。張鵬曾拍過幾部獨立電影，包含《待業青年》、《草莓100%》、《那些五脊六獸的日子》，近年轉為從事脫口秀節目。

不久前他曾製作一期節目，「做YouTube會被抓？我做了75期，反而發現中國太適合寫笑話了」，就跨境證券收緊一事調侃道：「你聽黨話跟黨走，翻牆是為了炒美股；而我不聽黨話，翻牆到外網批評政府。你猜怎麼著？違法的居然是你。」

根據該帳號的發文，2026年7月1日晚上11時左右，多名警察來到張內咸（本名張鵬）位於北京清華大學校內的家中，為其戴上手銬，隨後將其帶走。北京市公安局海淀分局出具的《拘留通知書》顯示，張鵬於7月2日20時因涉嫌尋釁滋事罪被刑事拘留，目前羈押於北京市海淀區看守所。

據家屬目前掌握的信息，7月1日张內咸被強制傳喚，7月2日起開始計算刑事拘留期限。截至目前，人已被帶走8天多，短時間內家屬尚未收到其能夠離開的消息。

截至目前中國官方並未就此事予以評論。

精華 FAQ

  • 報導指出，張鵬疑因長期在YouTube以脫口秀形式批評中國政策、高層人事與兩岸議題，最終在北京被以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

  • 家屬稱他於7月1日晚間先被強制傳喚，警方則出具拘留通知書，顯示他7月2日20時因涉嫌尋釁滋事被刑拘，目前羈押在海淀區看守所。

  • 張鵬經營「張內咸脫口秀」頻道，訂閱近5萬，內容多以諷刺方式談中國政策、外交與兩岸關係，因敢於批判時事而受到外界關注。

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