我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／裁判偏心阿根廷 埃及主帥：不再看任何一場比賽

過機場安檢時 7件物品千萬別放托盤中

前華為「天才少年」批DeepSeek面試傲慢 反被爆拿錢後失聯

中國新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
首批華為「天才少年」李博杰，公開在社群吐槽DeepSeek的面試流程。（取材自X...
首批華為「天才少年」李博杰，公開在社群吐槽DeepSeek的面試流程。（取材自X平台）

近日，前華為首批「天才少年」、現任AI新創公司Pine AI首席科學家的李博杰，公開在社群平台吐槽大模型獨角獸DeepSeek的面試流程拖沓且面試官態度傲慢，當場決定終止面試；然而，隔天火幣網聯合創始人杜均突然加入戰局，公開指責李博杰在過往創業項目中拿錢後失聯「缺乏契約精神」，讓這起事件迅速演變成一場情節跌宕的輿論羅生門。

觀察者網報導，擁有中科大計算機博士光環、曾任華為P20職級副首席專家的李博杰6日發文表示，自己為接觸基座模型公司的底層科技，參與了DeepSeek的面試，未料體驗極差。

據李博杰自述，他在通過筆試後半個月都未收到面試排期，反覆催促才得以進行；而在關鍵的二面中，面試官不僅遲到，且對前沿研究毫無感知，甚至在代碼面試環節中，因李博杰習慣使用雙螢幕、眼神瞟向左邊顯示器，當場指控其「不斷看螢幕、涉嫌抄襲代碼」，並要求他自證清白。李博杰認為此舉充滿「有罪推定」且備受冒犯，當即決定終止面試流程，並將經歷曝光，最後一句還強調：「歡迎轉發」。

事件曝光後，技術社群一面倒共情求職者；多數程式設計師指出，雙螢幕是工程師的標準配備，面試官缺乏基本的溝通技巧與專業尊重；也有業內人士指出，這反映出DeepSeek在近期大規模擴張中，HR排期混亂、面試官培訓不足等組織轉型的「陣痛」。

正當輿論全面討伐DeepSeek的工程師文化過於傲慢時，劇情7日迎來意想不到的反轉。知名投資人、火幣網聯合創始人杜均在社群平台上公開向李博杰發難，稱李博杰是自己「合作過最沒有契約精神的創始人」。

杜均爆料，李博杰在2024年推進創業項目「MetaGenT」時曾獲得其投資。然而李博杰在拿到50萬美元的款項後，未依約披露業務進展，隨後便「失聯」，導致該項目無疾而終。

面對嚴厲的誠信指控，李博杰7日凌晨迅速做出回應。他澄清自己並非因現有公司Pine AI營運失敗才去DeepSeek求職，目前公司一切正常。

李博杰並解釋，MetaGenT項目當初約定的投資總額為150萬美元，但實際到帳僅50萬美元。他坦言自己確實於2024年10月因個人家庭原因選擇離職，但該決定已獲得公司董事會的批准，且在離職前，他一直都有履行相關的業務披露義務。

精華 FAQ

  • 他表示自己通過筆試後久未排到面試，二面又遇到遲到與不尊重的對待，還被懷疑看螢幕抄襲代碼，認為整體流程充滿冒犯與有罪推定。

  • 杜均稱李博杰在MetaGenT創業期間拿到投資後未依約披露進展，之後便失聯，讓項目無疾而終，因而批評他缺乏契約精神與誠信。

  • 李博杰回應稱，MetaGenT原定投資額為150萬美元，但實際僅到帳50萬美元；他離職是因家庭因素，且已獲董事會批准，離職前也持續履行披露義務。

華為

上一則

LV告茉莉奶白後 浙大「連夜搶注」校徽圖案？

下一則

港78歲鋼琴教師猥褻16歲女學生罪成 曾傳訊求喊「Daddy」

延伸閱讀

下一代AI人才需求是什麼？DeepSeek徵才訊息現端倪

下一代AI人才需求是什麼？DeepSeek徵才訊息現端倪
路透：DeepSeek正自研AI晶片 降低對外部供應商依賴

路透：DeepSeek正自研AI晶片 降低對外部供應商依賴

面試談薪妙招 他沉默30秒竟多賺1.2萬元

面試談薪妙招 他沉默30秒竟多賺1.2萬元
DeepSeek大徵才 所有部門人力將倍增

DeepSeek大徵才 所有部門人力將倍增

熱門新聞

印尼一家中國大型鎳礦冶煉企業，將整套生產線拆解後運回中國，引發關注。(取材自觀察者網)

快撤…中礦企趁印尼政府「還沒反應過來」 拆光設備運回國

2026-07-06 02:27
圖為中國茶飲品牌茉莉奶白（左）與法國精品品牌路易威登（右）商標對比。圖／取自微博

中國手搖品牌茉莉奶白侵權LV 判賠近152萬美元

2026-07-02 09:12
山西某小區樓頂「霧化冷卻系統」視頻，被法媒報導並點讚。(取材自微博)

中國小區「霧化冷卻系統」人工降雨紅到國外

2026-07-02 21:12
中國恒大集團創辦人許家印登記於前妻丁玉梅名下的倫敦豪宅，目前成了一名瑞典籍遊民的臨時住所。(視頻截圖)

恒大集團創辦人許家印19億倫敦豪宅 遭遊民占據

2026-06-30 21:14
男子離世前房產全部留妻兒，引發爭產風波。圖為法槌示意圖。(取材自揚子晚報)

男立遺囑房產留給妻兒 85歲婆婆爭產 被查出一事輸了

2026-07-05 08:30
網傳日本民眾排隊購買深圳影石創新（Insta360）雙攝雲台相機Luna Ultra。（取材自微博）

一等就是9小時 日民眾排隊買中國相機 「這反轉贏麻」

2026-07-02 09:30

超人氣

更多 >
年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心

年收入20萬偷拿1.95元餅乾？他遭福特開除 結局大快人心
曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城

曼哈頓30層樓驚傳倒塌風險 42街緊急疏散變空城
世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強

世界盃／落後2球起死回生 阿根廷13分鐘連進3球逆轉埃及闖8強
姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」

姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」
「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好

「超級年金」加強版？川普喊讓勞工退休經濟狀況更好