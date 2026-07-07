前華為「天才少年」批DeepSeek面試傲慢 反被爆拿錢後失聯
近日，前華為首批「天才少年」、現任AI新創公司Pine AI首席科學家的李博杰，公開在社群平台吐槽大模型獨角獸DeepSeek的面試流程拖沓且面試官態度傲慢，當場決定終止面試；然而，隔天火幣網聯合創始人杜均突然加入戰局，公開指責李博杰在過往創業項目中拿錢後失聯「缺乏契約精神」，讓這起事件迅速演變成一場情節跌宕的輿論羅生門。
觀察者網報導，擁有中科大計算機博士光環、曾任華為P20職級副首席專家的李博杰6日發文表示，自己為接觸基座模型公司的底層科技，參與了DeepSeek的面試，未料體驗極差。
據李博杰自述，他在通過筆試後半個月都未收到面試排期，反覆催促才得以進行；而在關鍵的二面中，面試官不僅遲到，且對前沿研究毫無感知，甚至在代碼面試環節中，因李博杰習慣使用雙螢幕、眼神瞟向左邊顯示器，當場指控其「不斷看螢幕、涉嫌抄襲代碼」，並要求他自證清白。李博杰認為此舉充滿「有罪推定」且備受冒犯，當即決定終止面試流程，並將經歷曝光，最後一句還強調：「歡迎轉發」。
事件曝光後，技術社群一面倒共情求職者；多數程式設計師指出，雙螢幕是工程師的標準配備，面試官缺乏基本的溝通技巧與專業尊重；也有業內人士指出，這反映出DeepSeek在近期大規模擴張中，HR排期混亂、面試官培訓不足等組織轉型的「陣痛」。
正當輿論全面討伐DeepSeek的工程師文化過於傲慢時，劇情7日迎來意想不到的反轉。知名投資人、火幣網聯合創始人杜均在社群平台上公開向李博杰發難，稱李博杰是自己「合作過最沒有契約精神的創始人」。
杜均爆料，李博杰在2024年推進創業項目「MetaGenT」時曾獲得其投資。然而李博杰在拿到50萬美元的款項後，未依約披露業務進展，隨後便「失聯」，導致該項目無疾而終。
面對嚴厲的誠信指控，李博杰7日凌晨迅速做出回應。他澄清自己並非因現有公司Pine AI營運失敗才去DeepSeek求職，目前公司一切正常。
李博杰並解釋，MetaGenT項目當初約定的投資總額為150萬美元，但實際到帳僅50萬美元。他坦言自己確實於2024年10月因個人家庭原因選擇離職，但該決定已獲得公司董事會的批准，且在離職前，他一直都有履行相關的業務披露義務。
他表示自己通過筆試後久未排到面試，二面又遇到遲到與不尊重的對待，還被懷疑看螢幕抄襲代碼，認為整體流程充滿冒犯與有罪推定。 杜均稱李博杰在MetaGenT創業期間拿到投資後未依約披露進展，之後便失聯，讓項目無疾而終，因而批評他缺乏契約精神與誠信。 李博杰回應稱，MetaGenT原定投資額為150萬美元，但實際僅到帳50萬美元；他離職是因家庭因素，且已獲董事會批准，離職前也持續履行披露義務。
精華 FAQ
他表示自己通過筆試後久未排到面試，二面又遇到遲到與不尊重的對待，還被懷疑看螢幕抄襲代碼，認為整體流程充滿冒犯與有罪推定。
杜均稱李博杰在MetaGenT創業期間拿到投資後未依約披露進展，之後便失聯，讓項目無疾而終，因而批評他缺乏契約精神與誠信。
李博杰回應稱，MetaGenT原定投資額為150萬美元，但實際僅到帳50萬美元；他離職是因家庭因素，且已獲董事會批准，離職前也持續履行披露義務。
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