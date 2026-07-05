韓團NCT仁俊、辰樂獲准巡演 中國限韓令疑鬆動

男團NCT的中國籍成員仁俊、辰樂屬於NCT Dream小分隊。(美聯社)

韓聯社報導，韓國大型經紀公司SM娛樂今天表示，旗下男團NCT的中國籍成員仁俊、辰樂今天起在杭州等5地舉辦巡迴粉絲見面會。此事是否代表中國執行逾10年的「限韓令」鬆動，尚待觀察。

根據報導，仁俊與辰樂的這波中國巡迴粉絲見面會名為ROOMMATE，今天首先於杭州登場；之後的場次依序為11日北京、17日成都、19日廣州及25日上海。在這5場巡迴粉絲見面會上，兩人計劃與當地粉絲「展開親切互動」，並帶來特別舞台和表演節目。

仁俊6月才發行中文特別迷你專輯Echoes Between Us，辰樂則先於2025年5月發行中文特別迷你專輯「燦」。

2016年，韓國允許美國在境內部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱「薩德」），中國政府對韓國採取一系列報復及抵制措施，包括非正式禁止韓劇、韓國電影在境內播出，韓國藝人登台演出也列入禁止之列，成為「限韓令」的開端。

「限韓令」隨著兩國關係近年來趨於改善而有局部鬆動跡象，但一直沒有全面解除，成為中韓關係的障礙，也是韓方持續向中方爭取鬆綁的重要議題。

這10年來，韓國藝人只能在香港及澳門舉辦演唱會，未能在中國演出。