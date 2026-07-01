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電動車再爆隱藏危機 中國已傳多起電吸門「咬手」事故

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中國近來頻頻傳出遭汽車「電吸門」夾傷事故，而且這個問題短時間內仍無解。圖／取自微...
中國近來頻頻傳出遭汽車「電吸門」夾傷事故，而且這個問題短時間內仍無解。圖／取自微博

據揚子晚報報導，蘇州一名女子日前下車關門時右手拇指遭小米SU7電吸門夾住並自動吸合，導致其右手拇指輕微骨折。上海第一財經則指出，中國近期電吸門「咬手」安全事故頻傳，已成為繼隱藏式門把手之後的又一安全隱憂。

電吸門是通過電磁力將近乎閉合的車門完全鎖止的汽車舒適配置，最初僅配備在高級房車，如今則被中國新能源汽車廣泛採用，甚至成為不少車商主打的賣點之一。

第一財經報導，據多家車廠說法，電吸門設計初衷是讓關門聲音更小，但隨著車門重量不斷增加、對側翻等安全要求更嚴苛、車廂密封要求提升等考慮因素出現，電吸門可以讓力氣小的女性、老人等群體更輕鬆地關門，成為不少新車型的基本配備。

然而在現實生活中，電吸門卻吸住不少人的手指。據第一財經不完全統計，近期中國被電吸門夾傷手指的案例已有數十起，輕則因擠壓導致手指腫脹，重則出現手指骨折。

江蘇連雲港消防救援支隊曾發布一則模擬實際場景的影片顯示，電吸門在感應到障礙物後雖有一定緩衝，但仍會以較大力度閉合，存在夾傷風險。資料顯示，電吸門電機扭矩約有12至20牛/米，相當於約受到30公斤的擠壓，足以對人的手指造成傷害。

比亞迪表示，電吸門最後的電吸階段並非是側滑門的滑動電機工作，此時不防夾。當前市場上的所有電動門，電吸階段基本都不防夾。華為常務董事余承東也曾指出，車門最後只剩一條縫、吸上的一瞬間，勿將手指放進縫裡，因為吸合過程中的物理設計，決定了此時的車門無法防夾。

揚子晚報報導，為蘇州這名被車門夾傷手指女子接診的醫生表示，電吸門擠壓力極大，可能導致骨折，若是兒童，更易出現粉碎性骨折等嚴重傷害。

報導指出，數十位車主曾在網上發文反映被小米SU7電吸門夾手，部分出現紅腫、骨折。揚子晚報為此致電小米官方客服，客服確認小米車門、電吸門均無防夾功能。對於是否將優化安全設計，該客服稱會上報相關部門，對此暫時無法回應。

精華 FAQ

  • 蘇州一名女子下車關門時，右手拇指被小米SU7電吸門夾住並自動吸合，最後造成輕微骨折，成為外界關注的代表案例。

  • 因為電吸門在最後吸合階段依靠電磁力快速鎖止，雖能讓關門更省力，但該階段多數車型不具防夾功能，若手指卡在縫隙就可能受傷。

  • 比亞迪與余承東都指出吸合末段通常無法防夾，小米客服也確認車門與電吸門均無防夾功能，並表示會將安全疑慮上報處理。

電動車 小米 比亞迪

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