山西挖眼案盲童長大了 郭斌721高分全國第一將攻雙學位

郭斌臨畢業之際，與張龍在學校合影留念。(湖北日報)

近日，全國殘疾人單考單招考試（特殊教育高考 ）成績放榜，曾因遭遇「山西挖眼案」永久失明而轟動全中國的男孩郭斌，以721分（滿分800分）的優異成績，奪得全國同專業第一名。他已被長春大學正式錄取，未來將攻讀計算機科學與技術、中醫雙學位，成為一名盲人雙學位大學生。

湖北日報報導，從當年全網心疼的受害男童，到如今金榜題名的勵志少年，郭斌用12年的努力扭轉了命運。得知分數的那一刻，陪伴他12年求學時光、被他喚作「媽媽」的武漢 市盲童學校副校長張龍喜極而泣地說：「每一分都凝聚著他遠超常人的汗水與堅持，他太難了。」盲文觸摸與複雜的推演，換來了日復一日的自律與拚搏。

視力的缺失，讓郭斌的求學之路比常人坎坷百倍，無法目視書本、無法直觀演算，別人一眼看懂的知識點，他需要反覆觸摸盲文、推演覆盤。武漢市盲校高三數學老師鄭小琨對他讚譽有加，「一道題他總會反覆鑽研，摸索出多種解題思路，還常常耐心給同學答疑解惑」。

為了攻讀文化課與音樂，郭斌付出極大代價。他在2015年加入湖北首支盲人電聲樂隊擔任貝斯手。因為看不見，他只能透過觸摸老師的手形來感受手指跨度與交替頻率。張龍曾勉勵他：「學樂器沒有技巧，我們要反覆、自覺地訓練。」此後，郭斌每天將鬧鐘調到凌晨4點30分，堅持練習一個多小時再上學，如今已熟練掌握四種樂器。

回顧這段坎坷起點，2013年8月24日，年僅六歲的郭斌在山西太原家門口玩耍時，遭陌生女子誘騙至野外殘忍傷害致雙眼盲。父母找到他時，他滿身血跡、氣息奄奄。經全力搶救，郭斌保住性命，卻再也看不見這個世界。當時父母深陷絕望，直言「天都塌了」。隨後，武漢盲校專程派員探望並發出邀請，張龍老師一個溫暖的俯身擁抱，讓年幼的郭斌篤定地說：「我要在這裡上學。」

郭斌的逆襲也是一座城市的溫柔托舉。落戶武漢後，教育部門全程免除其學雜費並每月發放生活補助，學校更貼心安排其父母在校內擔任保安與生活教師。如今，郭斌已正式成為新武漢人。

談及未來，郭斌堅定地表示，自己最大的心願是學成後回到武漢市盲校任教，用自己的經歷守護更多視障孩童，將這份溫暖與善意永遠傳遞下去。