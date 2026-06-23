中國車賣不動 官方再推政策擴大消費

中國汽車消費近期顯疲態，中國商務部等多個部門發布兩項通知，加力推動全鏈條擴大汽車消費。（新華社）

中國汽車消費近期顯疲態，中國官方再推政策助力，中國商務部 等多個部門發布兩項通知，加力推動全鏈條擴大汽車消費，開展汽車流通消費改革試點、培育壯大汽車後市場消費是重要抓手。

中國商務部等8部門辦公廳發布關於開展汽車流通消費改革試點工作的通知顯示，公布40個汽車流通消費改革試點城市及其重點改革創新方向。例如，天津以汽車改裝、傳統經典車、汽車賽事為重點，遼寧瀋陽以二手車流通為重點，江蘇揚州以房車露營為重點，陜西渭南以報廢車回收利用為重點等。

前述通知要求各試點城市結合本地產業特色、市場特點、資源稟賦、區位條件、功能定位等實際情況，針對汽車流通消費不合理限制等堵點問題，完善改革創新舉措，培育汽車消費新場景新業態新模式，帶動商旅文體健融合發展。

與此同時，中國商務部等九部門發布關於培育壯大汽車後市場消費若干措施的通知，圍繞規範有序發展汽車改裝、支持發展房車露營產業、培育傳統經典車新業態、優化汽車維修和保險服務供給、積極發展汽車賽事運動、推動汽車租賃創新融合發展等6方面提出17條措施。

近期中國汽車銷售放緩，中國乘聯會8日發布數據顯示，5月中國全國乘用車市場零售151.0萬輛，年降22.1%，月增長9.2%；今年以來累計零售709.9萬輛，年降19.5%。截至5月末，中國乘用車庫存量達348萬輛，庫存周期長達66天（近四年同期最高），經銷商滿意度僅為26%的歷史極低水平。

此外，中國統計數據顯示，5月社會消費品零售總額年降0.6%，其中汽車類商品年減16.1%，位居全品類跌幅第一。剔除汽車後，其他消費品零售額反而年增1.1%，顯示汽車消費已成為拉低整體消費數據的主要因素。