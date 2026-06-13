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中美科技追平？白髮院士：同一片大海

中國新聞組／北京14日電
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中國工程院院士王堅。（取材自觀察者網）
中國工程院院士王堅。（取材自觀察者網）

中國工程院院士、阿里雲創始人王堅在北京智源大會上，與智源研究院理事長黃鐵軍對話中表示，他經常被問及「中國與美國的AI差距有多大？」他說，經過過去幾年的努力，「至少中國、美國在這個領域看到的是同一片大海」。王堅標誌性的白髮獲封「白髮院士」，並以對中國科技發展的犀利見解著稱，是業界指標性人物。

中經TMT報導，王堅表示，「如果六、七年以前，「我擔心的是我們看到的是個游泳池，別人看到的是大海，儘管從遠處看都是藍藍的，走近看才知道不是同一個天地。」但是，「今年可以說，我們大家看到的是同一片天地，至於誰離得近一點遠一點，可能就是一個技術性的問題了。」他覺得遠不是幾天就能走到頭，「所以我們還有很長的路可以往前走。」

談及「人與AI的關係」問題，王堅表示：「我們首先是大自然的孩子，是世界的一部分。」任何新技術剛出來時，比如火，人們對它是恐懼的，而AI對人類的影響能不能超過火，還需要打一個問號。同時，王堅提出，從技術的角度來講，現在Token（詞元）太貴了，一定要讓Token變得不值錢，如紙張一樣便宜。

另據第一財經資訊報導，王堅在 回應「AI是否會取代人類」時表示，「我堅定地不相信AI會替代人類。狗的鼻子比人要靈敏很多，可是我們從來沒有覺得有什麼傷害。」

王堅認為，理解人工智能的前提，不是把它單獨抽離出來，而是放進一個更大的框架中去思考這些挑戰，包括動物智能、人類智能與機器智能等。狗的嗅覺遠超人類，人類從未因此感到威脅；同樣道理，機器在某些維度上超越人類，也不意味著人類會被取代。

王堅還提到，今天AI行業裡做測試、做排名，所有的評估都只針對智能體或模型本身的能力，卻幾乎找不到一種方法去衡量「模型與人一起工作時」的綜合能力究竟如何。他認為行業應該找到一種很好的方法來評判人機協作能力。

黃鐵軍則提到，人們擔心智能體不可解釋，但人類自身的大腦同樣是一個複雜的「黑箱」，相信未來能找出一條路共存且理性地發展下去。

精華 FAQ

  • 他說六、七年前像是自己看到游泳池、別人看到大海，如今則認為中美至少看到的是同一片天地，差距更多只剩技術層面的遠近問題。

  • 他認為要把AI放進更大的框架看待，像狗的嗅覺遠勝人類，卻不構成威脅；同理，機器在部分維度更強，也不代表人類會被取代。

  • 他指出現有評測多只看模型或智能體單獨能力，卻缺少衡量人與模型一起工作表現的方法，因此業界應建立人機協作能力的評判標準。

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