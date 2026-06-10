中：美把百度阿里列涉軍黑名單 是忌憚焦慮中國硬核實力

美國五角大廈將多家中企列入涉軍企業名單。（路透資料照）

美國近日將多間中國多家實體公司百度 、阿里、比亞迪 等列入涉軍企業名單，官媒《環球時報》發表社評指出，五角大廈 的「黑名單」本質上是對中國科技進步的變相承認，隱含著對中國硬核實力的忌憚與焦慮。

文章批評，名單認定的標準隨意、邏輯混亂，「一家電商平台、一家搜索引擎、一家新能源車企，跟「軍事」八竿子打不著，只因在人工智慧、雲計算或電池技術領域有所建樹，就被扣上『支持中國軍方』或『威脅美國國家安全』的帽子。」

文章指，從根本上說，這是一種基於「懷璧其罪」的「有罪推定」：「只要你是中國科技企業，只要你具備全球競爭力，你就天然『涉軍』，就構成五角大樓實施或威脅實施單邊制裁的『充分理由』。」

文章指出，此次五角大樓列出的清單，幾乎覆蓋了人工智慧、新能源汽車、無人系統、航空航天、雲計算和半導體等所有戰略性新興產業，囊括了中國前沿科技領域一大批龍頭企業，說明美國是將「整個中國技術視為戰略競爭領域」。

文章稱，五角大樓的「黑名單」本質上是對中國科技進步的變相承認，暗含著對中國硬核實力的忌憚與焦慮。換言之，這份「黑名單」早已脫離所謂「涉軍」初衷，是華盛頓對「中國頂尖企業」的「實時標註」和變相打壓。

該文又指，短期看，這招確實會增加競爭對手的壓力，但長期來看，削弱的將是全球產業鏈的開放性和創新效率。批評美方分明是干擾正常跨境商業合作、破壞國際經貿秩序，給全球經濟穩定運行增添人為風險。

美國周一將中國電商巨頭阿里巴巴、百度以及汽車製造商比亞迪等列入其認為正在協助中國軍方活動的公司名單。中國外交部強調，中國有感反對美國泛化國家安全概念，劃設各類明目的歧視性清單，無理打壓中國企業。

另一方面，據中央社稍早報導，由於美車特斯拉有自動定位、車外攝影及網路服務等功能，先前就被中國認為擁有國安等相關顧慮，下令禁止軍方及重要國企人員購買特斯拉，部分辦公地點更禁止特斯拉駛入。

路透報導，中國現任及離任領導人每年夏天依例會前往北戴河避暑集會，禁止特斯拉駛入，或與此有關。河北省北戴河區交警官員透露，北戴河全區每年7月1日起，將禁止特斯拉電動車駛入2個月。