搶攻1290萬考生市場 阿里、騰訊推AI志願填報助手

中國高考7日開考，今年共1290萬人報名，今年AI智慧系統也在多地考場投入監考。(新華社)

據中國教育部數據顯示，今年高考 報名人數為1290萬人。各家網路公司抓緊機會，阿里巴巴 和騰訊紛紛推出考志願填報Agent（智能代理），以爭奪面向一般消費者（To C）的用戶市場。

中國「財新網」報導，阿里旗下大模型應用千問10日發布「千問高考志願填報專家」，以八年高考數據為基礎，涵蓋高考志願日曆、高考志願報告與高考志願回答三大核心功能，提供免費服務。

騰訊的元寶和QQ瀏覽器則在5日推出「元寶高考通」，自稱是業內「首個高考諮詢師Agent」。

百度 也在其瀏覽器搜索「高考」後的選擇界面增加「AI志願報告」等與AI有關的功能，用戶點擊後即會跳轉至百度旗下的AI助手文心，並可利用文心4.5 Turbo及DeepSeek-V4-Pro等大模型分析高考志願填報。

千問事業部產品負責人鄭嗣壽稱，目前請專業志願規劃師指導的家庭佔比不足5%，而Agent服務比起此前的大模型有更強的主動對話能力，更接近人類的對話，「不是要取代人類專家的判斷力，而是要把人類專家的主動對話能力規模化，平等地、普惠地提供給每一個考生」。

鄭嗣壽強調，千問高考Agent的定位是輔助決策，不會提供武斷的結論，而是提供全面的分析與傾向性的建議。

調研機構QuestMobile最新數據顯示，截至2026年3月，中國月活躍用戶數排名前五的AI應用分別為字節豆包、阿里千問、DeepSeek、騰訊元寶和螞蟻阿福，月活躍用戶數躍用戶數分別為3.45億、1.66億、1.27億、5735萬和2715萬。

上述機構的報告還稱，截至4月份，中國AI原生App的月活躍用戶數躍用戶已經達到4.6億，人均使用頻次達到91次，人均使用時長達到180分鐘，都為歷史新高，意味著AI逐步成為用戶獲取資訊的「第一入口」。