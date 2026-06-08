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習近平會金正恩 指推動中國與北韓關係更大發展

中央社北京8日電
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中國國家主席習近平（左）和北韓領導人金正恩8日在平壤錦繡山國賓館握手合照。(美聯...
中國國家主席習近平（左）和北韓領導人金正恩8日在平壤錦繡山國賓館握手合照。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：習近平時隔七年再訪北韓，會晤金正恩並強調雙邊關係需更大發展。
  • 重點二：習近平提出加強外交軍事交流，並擴大經貿、科技等務實合作。
  • 重點三：金正恩表態支持一個中國原則，稱將把朝中關係列為國家第一戰略。

中共總書記習近平今天出訪北韓，與北韓領導人金正恩會談。習近平說，要推動兩國關係得到更大發展，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻，並強調對金正恩領導的北韓堅定支持。

新華社報導，中共總書記、中國國家主席習近平8日在平壤錦繡山迎賓館，與朝鮮勞動黨總書記、北韓國務委員長金正恩舉行會談。

這是習近平睽違7年再度出訪北韓，也他今年第1次出訪。兩人上一次見面是2025年9月在北京出席紀念「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」大會閱兵。

習近平說，他願以這次訪問為契機，加強對新時期中朝（北韓）關係的頂層設計和戰略指引，推動兩國關係得到更大發展，更好造福兩國和兩國人民，為地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

習近平宣稱，「世代友好、命運與共、守望相助」始終是中國和北韓關係的「鮮明特徵」。無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導北韓社會主義事業的堅定支持不會改變，維護兩國雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。

習近平就發展兩國關係提出4點意見。其中包括，雙方要加強外交、執法、軍隊等交流；擴大經貿、農業、建築、科技、醫療衛生等務實合作；雙方要以邊境口岸全面復通、民航航班和國際客運列車恢復運營為契機，擴大人員往來。

習近平並表示，亞洲是中國和北韓等地區國家的「安身立命之所」。兩國「應加強戰略協調和配合」，堅定捍衛各自主權、安全、發展利益，共同維護地區和平與發展。

根據新華社報導，金正恩表示，對習近平時隔7年再次來訪，表示最隆重、最熱烈的歡迎。「此訪再次清晰表明，久經考驗的、始終站在自主和正義的歷史正確一邊的朝中關係，是多麼牢不可破」。

金正恩還說，近年來國際社會正經歷前所未有的巨大變化，北韓將始終堅持「一個中國原則」，堅定支持中國維護核心利益的政策和立場；會將發展與中國關係作為國家最重大的第一戰略事業，為把朝中關係建設成國家關係的典範而竭盡全力，共同為地區和世界的和平繁榮作出貢獻。

北韓近年來迅速擴張核武庫，並與俄羅斯不斷深化聯盟關係。外界關注，中國想藉此訪重申對越來越向俄羅斯靠攏的北韓的影響力；金正恩則希望在中國和俄羅斯間維持平衡，並利用與俄羅斯日益緊密關係向北京爭取經濟讓步。

精華 FAQ

  • 習近平表示，希望以此行加強中朝關係的頂層設計與戰略指引，推動兩國關係更大發展，並為地區及世界和平穩定、繁榮發展作出貢獻。

  • 他提出加強外交、執法與軍隊交流，並擴大經貿、農業、建築、科技及醫療衛生合作，同時以邊境口岸復通、航班與列車恢復為契機促進人員往來。

  • 金正恩歡迎習近平時隔七年來訪，稱朝中關係牢不可破，並重申堅持一個中國原則，支持中國維護核心利益，願全力推動雙邊關係成為國家關係典範。

習近平 北韓 金正恩

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