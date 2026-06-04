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離婚「自爆貪腐」？爭近億家產 中國副廳級官員被查

記者賴錦宏／即時報導
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上海一副廳級幹部與當警察的妻子離婚官司中，扯出近億元人民幣存款、名下14處房產，...
上海一副廳級幹部與當警察的妻子離婚官司中，扯出近億元人民幣存款、名下14處房產，其中男方在北京二環內有1套房子。（微博照片）

一名69歲的上海國企副廳級幹部，與曾是公職人員的妻子因離婚分割9,870萬元（人民幣，單位下同，約合1458萬美元）財產對簿公堂。雙方在離婚官司審理過程中互揭老底，結果牽出更多來路不明鉅額資產，被法院以涉嫌犯罪為由，移送公安和紀檢監察。

陝西《華商報》3日引述中國裁判文書網報導，上海市普陀區法院2023年9月的一份民事判決書顯示，1954年出生的王姓男子，與1956年出生的張姓女子離婚，王男請求依法分割夫妻共同財產9,870萬元。事實與理由為，兩人於1976年登記結婚，2007年5月8日在民政局協議離婚，離婚時未實際分割夫妻共同財產，故提起訴訟，要求分割兩人名下14處不動產。

判決書顯示，原告王男一直在鐵路系統及國企工作，2016年在國電集團辦理退休，級別為副廳級。被告張女原來是徐州市公安局民警，2005至2006年期間調到上海市公安局普陀分局工作，調到上海後就沒上過班，目前已退休。

審理中，王男表示除本案所涉財產外，張女離婚時及離婚後取得的財產有：王男一名同事歸還給張女的1,000萬元；一家公司在2008年被案外人欺騙、在2010年退贓2500萬元至張女個人名下；一家公司2013年投資一項目，2015至2016年期間退股3,200萬元，全部退至張女個人名下；1997年至2007年，張女收取寶豫煤炭運銷有限公司代理費3,000餘萬元；張女借給案外公司500餘萬元債權；張女曾自己炒股虧了6、7000萬元。

張女則表示，王男離婚時取得的財產另有：河南省鄭州市二七區一處小區的一室房屋；北京市宣武區廣安門大街一處小區的房屋；吳姓案外人的400萬元債權；王男名下滙豐銀行理財產品541萬6,409元，匯豐銀行信託基金201萬3,778元；王男名下的一家銀行存款，根據流水顯示，2007年8月16日至2008年12月31日該帳戶內流水3,160萬元，其中2,750萬元從王男股票帳戶中轉出。

法院經審查後認為，兩人在離婚前為國企單位及國家機關單位工作人員，在本案中所涉財產及相互提及的財產數額特別巨大，明顯與兩人的收入情況不符，且原、被告對此均無合理說明。

法院認定，因本案「涉嫌犯罪」，應移送公安機關處理，同時將相關線索移交紀檢監察機關。據此，依照相關法規，裁定駁回原告王男的起訴。

中國網友留言：「離了個婚，進去了！」、「這下好了，玉石俱焚」、「被告炒股虧6、7000萬人民幣，也是狠人。還能有1億多，什麼天龍人家庭？」、「竟理直氣壯自爆貪腐細節！」

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