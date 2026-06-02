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抖音配合中國官方 抓獲黑灰產業犯嫌162人

中央社台北2日電
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中國短影音平台抖音。(美聯社)
中國短影音平台抖音。(美聯社)

中國短影音平台抖音今天宣布，針對直播出現色情賭博導流等違法違規行為，抖音加強識別研判，依法保全證據並上報主管部門。今年以來，已配合中國相關部門抓獲黑灰產業鏈犯嫌162人。

微信公眾號「抖音黑板報」2日作以上發布，並提出黑灰產業鏈違法違規的4種典型情形，呼籲用戶觀看直播提高警惕。

抖音指出，有主播在直播時突然展示行動條碼，誘導用戶掃碼下載境外色情軟體。平台識別相應違規行為後，立即處置相關內容及帳號，第一時間保全證據並協同主管部門打擊。對應違規組織接受境外犯罪組織的任務，境外組織按掃碼數量結算，最終有15名犯嫌被刑事拘留。

抖音指出，還有主播在直播間人氣上漲時，展示隱晦網址訊息，將使用者引流至賭博應用程式充值。2名犯嫌收取境外犯罪分子佣金，利用直播間為境外涉賭應用程式引流，目前已被刑事拘留。

抖音提到，有帳號發布為境外某社交平台帳號引流的訊息。經平台挖掘取證，這類用戶購買「翻牆」軟體（VPN），在境外社交平台發布淫穢色情內容，引導使用者關注其境外帳號，實現色情導流目的。平台立即處置相關帳號，並保存相關記錄，協同相關部門偵查打擊，3名用戶被依法刑事拘留，相關案件在進一步偵辦中。

抖音還提到，某地網路公司開發、營運協力廠商平台與網站，公開宣傳、推廣、銷售針對抖音的「違規代舉報」、「封禁帳號違規代解封」等服務。平台保全證據並向當地法院提告，法院認定其提供的「代舉報」服務，故意破壞抖音投訴舉報機制；「代解封」服務對使用者隱私與訊息安全構成隱患，相關人員需承擔相應法律責任。

抖音表示，當前，傳統的黑灰產業鏈組織藉助各類隱蔽手段，在站內發布違規內容，試探平台識別邊界；外部滋生「違規帳號解封」類新型黑灰產業，試圖逃避平台處置。面對持續與平台治理惡意對抗的違法犯罪組織，將持續反覆運算識別處置能力，聯動主管部門挖掘打擊。

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