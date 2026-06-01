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閒魚AI自動上架惹議 陝歷博「鎮館之寶」被標價880元

記者張鈺琪／即時報導
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陝西歷史博物館「鎮館之寶」唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺照片，被閒魚AI自動配文並標...
陝西歷史博物館「鎮館之寶」唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺照片，被閒魚AI自動配文並標價人民幣6000元上架。（澎湃新聞）

中國二手交易平台閒魚近日因AI自動上架功能引發爭議。江蘇一名網友發現，自己帳號待售頁面竟出現陝西歷史博物館「鎮館之寶」唐鎏金舞馬銜杯紋皮囊式銀壺照片，並被平台AI自動配文、定價人民幣6000元（約880美元）上架販售。閒魚客服回應稱，相關情況可能與用戶曾將照片上傳至「閒魚空間」有關，並承認平台在交互設計上提示不足，後續將優化改善。

據上游新聞報導，江蘇一名顧女士5月30日在社群平台發文稱，自己的閒魚帳號待售頁面出現一張文物照片，且被標價6000元（人民幣，下同）販售。她是收到其他用戶私訊提醒後，才發現帳號竟「掛」出博物館文物進行售賣。

報導指，顧女士最初懷疑，閒魚私自讀取手機相簿，將照片自動上架。她詢問平台客服後，對方表示，可能是該照片曾被上傳至「閒魚空間」（系統能自動識別照片物品並進行AI估價），因此觸發商品上架功能。

不過，顧女士表示，自己不記得曾將這張文物照片上傳至「閒魚空間」。她質疑，即使曾誤傳照片，平台也不應在沒有明確確認提示的情況下，將照片包裝成商品、擅自定價，還以AI生成「整體包漿自然」、「適合收藏或陳設擺件」等商品描述。

報導指，類似情況並非個案。不少用戶在留言區分享相似經驗，有人稱自己在「閒魚空間」曬出寵物狗的照片後，被系統估價750元上架販售，甚至半夜接到買家詢價；也有人表示，自己為獲取閒魚幣完成任務，隨手上傳照片至「閒魚空間」，結果照片被自動生成商品並被人拍下，最後只能退款、關閉交易。

這類未經明確確認的「代客上架」引發外界對隱私與平台功能設計的擔憂。有網友指出，若大量文物照片被系統自動上架，可能造成誤會，也可能增加警方鑑別工作量，甚至被真正的文物販子作為規避追查的說法。

報導稱，記者實測將此前拍攝的內蒙古博物院館藏文物照片上傳至「閒魚空間」後，系統隨即自動識別並估價上架。其中，戰國鷹頂金冠飾被估價1200元，並生成「三國冰河時代，紋飾清晰」等文案；遼代玻璃高足杯則被標為售價80元的「帶氣泡紋和描金口沿的桌面裝飾擺設」。

報導指，從圖片識別到商品正式掛賣的過程中，平台沒有彈出明確的「即將上架售賣」等二次確認視窗，也沒有驗證相關物品是否真實存在於賣家手中。

針對外界質疑，閒魚平台客服5月31日回應稱，「閒魚空間」是APP上線的新功能，初衷是方便用戶出售更多閒置物品，突破一般帳號每天手動發布50件商品的數量限制。

客服表示，只要用戶在該空間上傳照片，系統便會根據畫面主體進行實物識別；即使照片背景是博物館，只要AI識別出「杯子」等具體物品，就會依市場行情自動生成價格並直接上架。

客服也承認，在此過程中，平台確實沒有就「照片將被直接上架為商品」向用戶作出明確提示，可能導致部分用戶在不知情或無意出售的情況下「誤上架」，並對此向用戶致歉。客服表示，平台將記錄此次交互設計不足，後續由技術部門依反饋逐步優化改善。

閒魚客服稱，照片可能因曾上傳至「閒魚空間」而被自動上架，並承認平台提示不足、後續...
閒魚客服稱，照片可能因曾上傳至「閒魚空間」而被自動上架，並承認平台提示不足、後續將優化改善。（澎湃新聞）

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