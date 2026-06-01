紐時駐北京記者遭驅逐 中外交部：該報違反一中原則

中國外交部發言人林劍。（歐新社資料照）

《紐約時報 》上周披露，該報駐北京記者王月眉（Vivian Wang）今年2月遭中國驅逐出境，據稱與《紐約時報》去年12月DealBook高峰會以視訊方式播出賴清德 訪談有關。中國外交部發言人林劍今（1）日回應稱，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報。

據澎湃新聞報導，中國外交部1日舉行例行記者會，由林劍主持。日本朝日電視台記者提問，《紐約時報》稱該報一名記者被中方驅逐出境，中國外交部有何評論。

林劍回應稱，《紐約時報》為台灣當局散布「台獨」分裂謬論提供平台，並公然將中國台灣地區稱為「國家」，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，中方對此堅決反對。

林劍表示，《紐約時報》理應糾正錯誤，而不是「不知悔改、一意孤行」。

針對該名記者情況，林劍稱，這位記者在華常駐期間有確鑿的騙訪記錄，違反《外國常駐新聞機構和外國記者採訪條例》，中方依法依規註銷其居留許可。

他並表示，我們注意到，美方以所謂「對等」為由，對在美合法工作的新華社記者進行政治打壓，中方對此堅決反對。

林劍指出，中美媒體問題的是非曲直、來龍去脈一清二楚，根源是美方單方面挑起事端，將媒體問題政治化。中方始終為外國記者在華採訪、工作和生活提供便利。

他並稱，近年來中方為不少美國記者來華採訪提供簽證便利，但中方記者申請赴美採訪卻鮮獲批准。美方應切實落實雙方就媒體問題達成的共識，拿出實際行動，保障中國記者在美正常工作生活的合法權益。