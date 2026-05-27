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晶片女王何庭波 靠「備胎」贏美制裁

中國新聞組／即時報導
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華為公司董事、半導體業務部總裁何庭波近日提出「韜(τ)定律」，這是中國在全球半導體領域首次提出指導產業發展的新原則，這位華為女將也迅速刷屏。57歲的何庭波扎根晶片領域長達30年，被中國科技圈稱為「晶片女王」。

2019年，華為被美國列入實體清單後，何庭波長期耕耘的晶片部門一夜轉正，她靠著「備胎」打贏美國制裁的故事仍讓人津津樂道。

據投資界報導，何庭波25日在IEEE國際電路系統研討會ISCAS 2026上提出「韜定律」，這場演講迅速刷屏，讓這位長期隱身於華為晶片體系背後的關鍵人物被外界看見。

何庭波是華為海思創始人之一，長期主導華為晶片研發與戰略。七年後，她再次站到台前，為中國晶片史留下新的註腳。

何庭波真正被外界記住，始於那段漫長的晶片突圍。據環球人物報導，早在2003年，任正非決心研發晶片，找到當時在華為嶄露頭角的何庭波，告訴她：「華為做晶片，是為了別人斷我們糧時有備份系統用得上」。次年，華為旗下的海思公司成立，任正非大手筆撥給何庭波2萬人和每年4億美元的預算；2014年海思半導體發布麒麟910晶片，標誌著海思成為具備競爭力的晶片公司。

然而在很長一段時間內，海思的晶片一直處於「備胎」狀態。很多人知道何庭波，是從2019年那個凌晨開始，美國將華為及其68家附屬公司列入實體清單，禁止美國企業向華為出售任何技術、軟件或晶片。時任華為海思總裁的何庭波向全體員工發布一封著名內部信，宣布過去十幾年為公司生存打造的晶片「備胎」全部轉正。此舉確保華為大部分產品的連續供應和戰略安全。

據新華社報導，「韜定律」是華為基礎理論研究的一個突破，這不僅對晶片本身很重要，對整個半導體行業同樣很重要」，何庭波表示，「未來五年到10年，半導體行業將遇到瓶頸，一定會認真思考『韜定律』這條路徑」。如今，她帶來的則是新命題：當摩爾定律逼近極限，中國半導體要走出另一條路。

何庭波出生於1969年，湖南長沙人，畢業於北京郵電大學，擁有半導體物理與通信工程雙學士、碩士學位。1996年加入華為，此後長期深耕晶片研發與戰略，歷任晶片業務崗位、海思總裁、2012實驗室總裁，如今擔任華為科學家委員會主任、ITMT主任、半導體業務部總裁，是華為17人董事會中僅有兩名女性成員之一。另一位是華為創始人任正非之女、華為輪值董事孟晚舟。

華為

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