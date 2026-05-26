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河南女買牙膏抽中世界盃門票 超市證實：是真的

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當事人發布影片內容截圖。（瀟湘晨報）
當事人發布影片內容截圖。（瀟湘晨報）

近日，河南南陽一名女子帶孩子在超市買牙膏抽中今年世界盃門票，但因無法到現場觀賽，她發布視頻上網轉售，引發全網關注，有人留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，還有人開出高達10萬元至50萬元(人民幣，下同，約1.4至7.3萬美元)不等的價格求購。

瀟湘晨報報導，當事女子網上發布的視頻顯示，她表示自己此前在南陽某超市購買牙膏後參與抽獎，意外抽中了特等獎「2026美加墨世界盃16強賽7月3日門票一張」，但由於無法親赴現場觀賽，她希望將這張門票轉給真正想去看球的球迷。

該家超市工作人員表示，本次抽獎活動是開元廣場舉辦的周年慶活動，在廣場任意門店單筆消費滿128元即可參與，特等獎世界盃門票僅此一份，由牙膏品牌方提供。工作人員強調，品牌方是提供真的票，中獎者需線上認證後領取，轉賣屬於個人行為。至於門票是否實名、能否轉賣，廣場方面並不清楚，同時提醒有意收票者注意辨別，避免被騙。

據報導，隨著視頻熱度飆升獲得數十萬瀏覽量，當事女子重申希望把票轉給真心想去的球迷，懇請純粹看熱鬧的網友繞行。

有網友留言鼓勵她不要錯過這段難得的經歷，也有人開出高達10萬元至50萬元不等的價格求購；不過也有不少懂行的網友冷靜指出，這張票只是16強賽，並非總決賽，雖然世界盃門票確實普遍偏貴，但這場球賽的門票根本不值這個價。

央視新聞報導，2026年美加墨世界盃是歷史上首次由美國、加拿大、墨西哥三個國家聯合承辦的世界盃，將於6月11日至7月19日在16座城市舉行，賽事首次擴容至48支球隊，共計104場比賽。中央廣播電視總台已正式獲得本屆世界盃中國地區獨家全媒體版權，將通過CCTV5、央視頻等平台免費直播全部104場比賽，中國球迷無需付費即可觀賽。

當事人發布影片內容截圖，顯示2026美加墨世界盃1/16決賽門票一張。（視頻截圖...
當事人發布影片內容截圖，顯示2026美加墨世界盃1/16決賽門票一張。（視頻截圖）

河南 世界盃

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