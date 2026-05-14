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奧運冠軍鞏立姣甩肉50斤 網驚喊：認不出

中國新聞組／即時報導
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奧運冠軍鞏立姣官宣減重50斤，網友直呼「完全認不出」。（取材自羊城晚報）
奧運冠軍鞏立姣官宣減重50斤，網友直呼「完全認不出」。（取材自羊城晚報）

中國女子鉛球傳奇名將、東京奧運會冠軍鞏立姣，14日在個人社交平台發布視頻，宣布自己已成功減重50斤（25公斤），兌現退役時立下的瘦身目標，消息一發布迅速衝上全網熱搜，引發網友刷屏點讚，大家紛紛感慨，「冠軍的自律，從來都不分賽場與生活」。

羊城晚報報導，去年的十五運會，36歲的鞏立姣在女子鉛球決賽中，以19米68的成績強勢奪冠，實現該項目全運會五連冠的傳奇紀錄，為自己長達20餘年的職業生涯畫上圓滿句號。

賽後，鞏立姣宣布告別賽場，開啟人生新階段，並直白說出退役後的首個小目標：先減重50斤，變漂亮，迎接全新生活，期待在未來收穫幸福、結婚生子，用最真實的姿態，擁抱屬於普通人的美好人生。

退役後的鞏立姣，把賽場上的驚人毅力完整搬到減肥路上。短短半年時間，她就完成了令人驚嘆的身材蛻變：今年4月，她曾曬出瘦身對比，透露自己成功減重近40斤，身形肉眼可見緊緻纖細，和昔日賽場壯碩的力量型體態判若兩人，讓網友直呼「完全認不出」；時隔一個月，她再度官宣，50斤減重目標達成，兌現自己的承諾。

▲ 影片來源：YouTube＠環太平洋老正太（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

據報導，對於鞏立姣的成功減肥，網友紛紛留言致敬：「運動員的毅力可以用在奪冠上，當然可以用在減肥上」，「這才是真正的熱辣滾燙，不為別的只是為了自己」，「賽場上為國家拚盡全力，退役後為自己美麗綻放，這才是冠軍最完整的模樣」，「不是瘦了才厲害，是永遠對自己有要求、永遠能做成想做的事，才最厲害」。

作為中國田徑的旗幟性人物，鞏立姣征戰賽場20餘年，完成奧運會、世錦賽、亞運會、全運會金牌全滿貫，從「為國爭光的強者」到「為自己活的普通人」，鞏立姣靠堅韌突破極限，書寫中國田徑傳奇，如今又靠自律兌現承諾，完成人生華麗轉身。

鞏立姣賽場舊照。（取材自羊城晚報）
鞏立姣賽場舊照。（取材自羊城晚報）

奧運 東京奧運 減重

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