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法國團隊移交1993頁日軍侵華檔案 涉南京大屠殺相關史料

記者張鈺琪／即時報導
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法國人白士杰（Bastien Ratat）團隊4日向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀...
法國人白士杰（Bastien Ratat）團隊4日向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，移交一批日本侵華資料掃描件。這批資料來自法國外交部南特外交檔案中心部分日軍侵華檔案，共涉及42份外交文獻、1993頁，時間範圍從1920年至1943年。（圖／新浪財經）

據人民日報報導，法國人白士杰（Bastien Ratat）團隊4日向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，移交一批日本侵華資料掃描件。這批資料來自法國外交部南特外交檔案中心部分日軍侵華檔案，共涉及42份外交文獻、1993頁，時間範圍從1920年至1943年。

報導指出，日本侵華等檔案掃描資料移交儀式4日上午在侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館舉行。這批資料由白士杰耗時數月，在法國南特外交檔案中心查閱並整理而成。他透過團隊成員鍾灝松與紀念館取得聯繫，主動捐贈這批資料，用於相關學術研究。

報導續指，這批資料以法文為主，也包含英文、中文、日文等多種文字，內容涉及南京大屠殺、日本侵略行動與西方在華利益關聯、抗日戰爭綜合卷宗、軍事檔案、日本在中國東北及周邊地區的活動，以及戰時法國駐台北領事館與外交辦事處檔案等。

河海大學法語系教師陳璞君表示，此次移交資料中，有一些可與既有研究相互參照的重要史料。例如，金陵大學緊急委員會主席貝德士於1937年12月16日至27日致日本大使館的信件彙編，幾乎逐日記錄日軍進城後，在金陵大學、安全區內及南京市發生的事件，包括強姦、搶劫、縱火、強擄平民等。

陳璞君指出，這些信件不同於事後回憶，而是寫於事件發生當下，具有即時性與連續性，每起事件的細節具體到時間、地點與人數。

白士杰團隊表示，80年前，東京審判的法官們沒有看到這些檔案，因為它們當時仍封存在法國。如果當年能看到這些文件，日本侵略的時間、規模與計畫性，可能會被更完整呈現。白士杰團隊並表示，「我們無法改寫當年的判決，但是我們可以補全這段歷史，讓歷史本身，作出更完整的回答。」

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館館長周峰表示，這批資料將收藏於紀念館南京大屠殺文獻中心，對進一步深化相關歷史研究具有積極意義。他並表示，這些資料也顯示，南京大屠殺等日本侵華相關情況，在抗戰時期已為法國等部分國際社會所了解。

日本 大使館

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