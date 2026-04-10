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賓士首季在中國銷量大跌27%至11萬輛

記者林茂仁／即時報導
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賓士首季在中國銷量大跌27%至11萬輛。圖為賓士純電G級越野車。（中新社）
賓士首季在中國銷量大跌27%至11萬輛。圖為賓士純電G級越野車。（中新社）

傳統豪華車品牌賓士的銷量依舊不振，賓士在官網公布今年第1季銷量報告顯示，該集團第1季度全球銷量49.97萬輛，年減6%。其中，乘用車業務全球銷量41.94萬輛，年減6%，在中國市場更大跌27%至11萬輛。

澎湃新聞報導，新能源車型方面，受新一代純電動車型需求驅動，賓士純電動車型銷量穩健增長9%。歐洲市場新能源車型占比升至41%，相較2025年首季的37%略高。但其全球新能源占比從2025年的20%跌至19%。該公司稱，這主要受在中國市場計畫逐步停產插混車型影響。

就不同級別來看，賓士各個級別產品銷量均有下滑，其中高端品牌下滑幅度最小，為5%。

分區域來看，歐洲延續上季度積極態勢，區域銷量為15.84萬輛，年增7%。德國市場表現尤為亮眼，銷量增長9%。受全新電動CLA驅動，歐洲純電動車型銷量增長34%，德國市場增長36%。

美國成為賓士第1季度的增長引擎，銷量大增20%至8.11萬輛。

在中國中國市場，賓士的表現繼續下滑，今年第1季銷量為11.16萬輛，年減高達27%。該公司稱，主因是公司主動調整、在換代前逐步停產現有車型，尤其集中在入門級產品線。儘管如此，賓士仍穩固保持人民幣100萬元以上豪華車市場的領先地位。

賓士公司強調，2026年是賓士在中國市場的「過渡之年」，受到多款核心車型換代影響，正快速擴充純電動及先進混動車型陣容。

至於賓士在世界其它地區整體銷量下滑14%。賓士稱，這主要受土耳其市場銷量萎縮及地緣政治挑戰、中東衝突影響，儘管近期推出的新車型為未來季度的銷售前景提供了支撐，但公司將持續密切關注地緣政治環境、中東衝突及其對全球消費信心的潛在影響。

電動車 德國 賓士

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