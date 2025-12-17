受贈明代仇英畫作竟遭拍賣？南京博物院：鑑偽後「處置」

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
藏家捐贈給南京博物院的仇英畫作《江南春》疑似在院方數十年前認定為偽作後，私自處置並流向拍場。（圖／取自澎湃新聞）
藏家捐贈給南京博物院的仇英畫作《江南春》疑似在院方數十年前認定為偽作後，私自處置並流向拍場。（圖／取自澎湃新聞）

近期中國出現一起離奇的藝術品拍賣事件，有媒體披露，原先館藏於南京博物院的一幅受贈的明代畫作，竟出現在北京的拍賣市場，捐贈者的後人憤而向法院申請強制執行書，院方則表示，畫作1960年代被鑑定為「偽」，已「進行了處置」。

澎湃新聞17日發出獨家報導，披露這起事件。起因是近代收藏家龐萊臣（1864-1949）的後人於1950年代向南京博物院捐贈了大量珍貴古代書畫，共有137件（套）之多，但最近發現所捐贈的一件明代仇英《江南春》圖卷突然在今年北京的一場藝術拍賣中亮相，估價達人民幣8,800萬元（約合台幣3億9,238萬）。

報導指，在龐萊臣曾孫女龐叔令的舉報與中國國家文物部門的干預下，拍賣公司對該拍品作了撤拍處理。日前龐叔令將南京博物院告上法庭，質疑捐贈的這一名畫何以從南京博物院流向藝術拍賣市場，要求南博返還仇英《江南春》圖卷等在南博「消失」的捐贈古畫。今年12月16日，龐叔令簽署了《強制執行申請書》，正式向法院申請強制南京博物院提供龐家捐贈的明代仇英《江南春》圖卷等5幅古畫的詳細流轉去向材料。

南京博物院17日晚間則在官網回應稱，2024年11月以來，該院兩次收到法院關於龐叔令女士「贈與合同（合約）糾紛」的起訴材料。對此該院高度重視，迅速開展調查核實。

據院方表示，1959年1月該院正式接收龐增和先生（龐叔令女士父親）捐贈的137幅龐家收藏畫作。報導中提及的5幅爭議畫作，1961年經由張珩、韓慎先、謝稚柳組成的專家組鑒定為「偽」；1964年經由王敦化、徐沄秋、許莘農組成的專家組再次鑒定為「假」。

院方指出，1990年代，該院依照《博物館藏品管理辦法》對該5幅畫作「進行了處置」。目前，該案件正在審理中。下一步院方將積極配合該案件審理，深入核查該5幅畫作的去向，「如果發現當年處置過程中存在違法違規行為，將配合有關部門依法依規嚴肅處理」。同時，進一步加強對捐贈物品和館藏文物的規範管理。

院方還提到，關於拍賣市場出現的《江南春》圖卷是否為受贈畫作，尚待進一步查證。

而前述報導中，龐叔令稱其通過南博提供的報導並調查發現，龐家人捐贈給南博的中國國家一級文物明代仇英《江南春》圖卷是在1990年代被南京藝蘭齋陸挺、丁蔚文夫婦購得，而南京藝蘭齋是於1996年12月注冊。此外，南搏法庭上出具的鑑定文件，多數都打上馬賽克，原因不明。

龐叔令指明還有另外四件古畫不知去向，包含北宋趙光輔《雙馬圖軸》、明代王紱《松風蕭寺圖軸》、清初王時敏《仿北苑山水軸》、清代湯貽汾《設色山水軸》。南京博物院以書面形式答覆：這五幅畫被認定為「偽作」，已從藏品序列中「剔除」，並進行了「劃撥、調劑」處理。但她質疑，曾祖父龐萊臣的收藏眼光世所公認。「捐贈給國家的，都是經過篩選的珍品。即便是學術上有爭議，認定是『偽作』如此重大的事情，為何不通知捐贈人？」北京高思律師事務所律師尹志軍受訪時說，「若南博認為是偽作，確定不收藏，應當返還給龐家後人」。

公開資料顯示，中國頂尖拍賣公司中國嘉德2025年春拍，在「大觀—中國古代書畫夜場」中曾有一幅仇英《江南春並吳門名賢題詠》，但拍前臨時撤拍。

