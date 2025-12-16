我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷納兒子被曝靠關係上位的權貴二代…今日你應知道5件事

好市多這款冷凍小點心 滿足假日期間宴客需求

中美AI競爭加速 未來3年中國晶片技術或彎道超車

記者謝守真／南京即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩岸企業家峰會成立於2013年，設有八個合作推動小組。其中，信息產業合作推進小組於當日下午舉行「兩岸人工智慧與工業互聯網融合發展研討會」。記者謝守真／攝影
兩岸企業家峰會成立於2013年，設有八個合作推動小組。其中，信息產業合作推進小組於當日下午舉行「兩岸人工智慧與工業互聯網融合發展研討會」。記者謝守真／攝影

兩岸企業家峰會年會16日在南京登場，台灣區電機電子工業同業公會副理事長胡惠森指，透過峰會平台加強交流、發揮彼此優勢，有助兩岸企業共同提升全球競爭力。台灣研發管理經理人協會秘書長羅懷家則指，中美AI競爭進入加速期，中國在普及化與開源模式上展現優勢，未來三年中國晶片技術有彎道超車的可能。

兩岸企業家峰會設有八個合作推動小組。其中，信息產業合作推進小組於當日下午舉行「兩岸人工智慧與工業互聯網融合發展研討會」。胡惠森受訪時指，在國際局勢波動與外部不確定性升高的背景下，中國正透過擴大內需市場降低外部衝擊風險，而兩岸企業在相關領域既有競合關係，也具互補性。他表示，藉由峰會與研討平台，讓企業彼此認識與理解優勢，進一步推動合作，是兩岸企業家峰會的重要功能。

胡惠森提到，過去30、40年來，許多台商長期深耕中國市場，對產業環境與市場需求相當熟悉，未來可在此基礎上發展新的商機。他以工業電腦與智慧製造為例指出，部分台商運用自身優勢，協助中國企業推動AI自動化與智慧工廠，提升生產效率，形成「強強聯合」。

產業分工上，胡惠森說，台廠在系統整合與精緻化應用具優勢，中國則在製造規模與應用場域上表現突出，雙方若能形成互補，有助創造更高價值產品。他並點名新能源車與機器人為重要方向，指出台廠在相關零組件與晶片模組上仍具優勢；在機器人領域，中國發展快速，台灣則在晶片模組與節能設計上具備優勢。在全球產業景氣波動之際，「大的危機往往也是大的商機」，透過交流有助於雙方尋找新的合作可能。

針對中美在AI領域的競爭，羅懷家說，當前全球產業鏈的國際分工格局並未改變，雖然近年因美國政策與地緣政治因素造成部分干擾，但整體市場機制仍持續運作。他指，美國在科技與AI領域具備相當實力，但相關成本偏高；相較之下，中國在市場規模與應用場景上具備優勢，且在成本與價格方面更具彈性，這也是不少企業與市場持續關注中國的重要原因之一，尤其在全球南方國家與新興市場極具吸引力。

被問及中國晶片技術是否可能追趕美國，羅懷家研判，未來約三年時間，中國有機會有新一步的突破，「不要輕忽」，相關技術與產業發展仍值得關注。

談及台灣在AI產業鏈中的角色，羅懷家指，台灣在半導體、電子資訊與製造領域仍具備重要基礎。他以自身參與經驗為例說明，在製造業數位轉型應用上，台積電已在設備運作管理上導入AI技術，透過分析機台聲音與運作數據，提前掌握設備異常狀況，作為製造流程中的應用實例。

不過，他也指，台灣在資料規模、能源供給與市場腹地上存在限制，難以支撐大規模AI模型發展，未來須更審慎思考定位。他認為，AI發展不能僅停留在技術展示，關鍵仍在於能否結合產業知識（Domain Knowledge），形成可獲利的應用模式，否則多數投入恐難以轉化為實質效益。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

AI 台積電 灣區

上一則

泰繳獲柬武器 網友認出：中製反坦克導彈 1枚10萬美元

下一則

李家超述職 習近平強調貫徹「一國兩制」關注宏福苑大火

延伸閱讀

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達

SK海力士投入量產HBM4 供應輝達
「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相

「真」3D晶片商業化生產有影？美國研究團隊成果亮相
H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定

H200晶片好香 路透：中企需求強「Nvidia擬增產」但仍有2不確定
白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

白宮AI官員：北京看穿美國心思 正拒買Nvidia H200晶片

熱門新聞

外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30
前中國官員李傳良數年前潛逃美國成為異議人士後仍受北京監控。美聯社

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

2025-12-12 11:38
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19

超人氣

更多 >
四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起

四星座2026年開始走大運 未來幾年風生水起
奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群

奧斯卡大導陳屍家中 川普：死於川普精神錯亂症候群
葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障

葉奶奶99歲仍能獨立生活、種菜 靠的是美國這套保障
涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕

涉嫌策畫洛杉磯新年夜大型恐襲 華女等5人被逮捕
女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖