中國電商平台買的食品安全嗎？官方抽查發現摻假問題

記者陳湘瑾／即時報導

中國市場監管總局近日圍繞「雙11」網路消費旺季節點開展網售食品專項抽檢，累計完成抽檢3,347批次。其中，紅薯（地瓜）粉條等食品存在摻雜摻假問題，部分宣稱具有減肥功效的糖果、代用茶、固體飲料檢出番瀉苷A、番瀉苷B等導瀉成分。

據央視報導，本次專項抽檢覆蓋抖音、快手、淘寶（含天貓）等11個主流網路平台、2288個網路直播間，涉及促銷活動密集的方便食品、酒類、糕點等23個食品類別。

其中，糧食加工品、餅乾等食品類別均未檢出不合格樣品，紅薯粉條等食品存在摻雜摻假問題，部分宣稱具有減肥功效的糖果、代用茶、固體飲料檢出番瀉苷A、番瀉苷B等導瀉成分。

對抽檢發現的不合格食品，中國市場監管總局已督促屬地市場監管部門進行核查處置，嚴控食品安全風險，壓實食品安全主體責任。

市場監管部門特別提示，消費者選購網售食品時，應選擇資質齊全的平台及商家，仔細查看食品生產許可證、成分表等訊息，切勿輕信「極致低價」、「特效功能」等誇大宣傳。

西安報業傳媒集團官方帳號「西安發布」近日也提醒，警惕通過個人社交帳號、不明連結或私下轉帳等方式交易，避免落入三無（無生產日期、無質量合格證、以及無生產廠名稱）或問題食品陷阱；發現三無、過期、變質、標籤缺失或來源不明的食品，立即拒收並保留證據。

文中也提到，雙11促銷期間，食品優惠力度較大，但仍需理性消費，根據家庭消耗量合理下單，避免一次性囤積過多導致食品過期。

