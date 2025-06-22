我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未來3天氣溫衝百 紐約發布高溫預警

俄前總統：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

美介以伊衝突 中國學者：各方都打破底線 震驚美親自下場

記者謝守真／即時報導
圖為衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠狀況。（路透）
圖為衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠狀況。（路透）

美國總統川普於美東時間21日在社群媒體「真實社交」上稱已完成對伊朗三處核設施的「徹底清除」。而伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則指，「現在，對我們而言，戰爭已經開始」，伊朗官媒還放話稱，該地區的每位美國公民和軍事人員都是「合法目標」。對此，有中國學者表示，「美國親自下場讓我感到震驚」，接下來的地區衝突變化可能會進一步加劇。

據紅星新聞報導，西北大學以色列研究中心主任王晉稱，接下來的地區衝突變化可能會進一步加劇，「各方都打破了很多衝突之前所確立的底線和原則。」有分析稱，在美國決定打擊伊朗後，中東地區安全和政治格局將進入難以預測的階段。

王晉說，「美國親自下場讓我感到震驚。」儘管在此之前有相關的預期，但確實沒想到美國真的會那麼做。據了解，這是自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，美國首次派遣空軍襲擊伊朗境內的主要設施，「這事實上構成了戰爭行為。」

王晉認為，接下來美國會大肆宣布相關成果，同時展示美國的「外交勝利」，然而，在此同時，伊朗國內情緒可能會出現巨大的反彈，對於美國在中東地區的目標和軍事基地的報復行動可能會升級。王晉進一步稱，但一切的前提條件都取決於伊朗最終如何評估這一次美國的襲擊效果。

王晉表示，伊朗的反應肯定會是持續的強硬，但他亦指出伊朗的現實處境，「伊朗所面臨的安全環境和整個戰略環境將會更加嚴峻」。他解釋稱，現在以色列和伊朗的相互攻擊並未停止，「對伊朗來說，沒有足夠的外援，自己國內的戰略物資能不能持續應對長期的衝突也很難說，所以伊朗可能會面臨更大的挑戰」。

此前，川普於當地時間21日宣布，美國戰機向伊朗三處核設施投放「滿載的炸彈」、實施「非常成功的打擊」。當地時間21日晚，川普發表電視演講，聲稱美方打擊目的是摧毀伊朗的鈾濃縮能力、遏制伊朗帶來的「核威脅」。以色列政府聲明，以方對美國打擊伊朗行動給予了「全力配合」。

以色列自13日起對伊朗發動大規模空襲，伊朗隨後報復，連日來雙方互相實施致命攻擊。新華社提到，川普的聲明象徵著美國直接參與以色列與伊朗的軍事衝突。伊朗衛生部21日透露，以軍攻擊已造成超400人死亡；以方數據顯示，伊朗的報復行動在以色列造成至少25人死亡。

伊朗 以色列 川普

上一則

中共中紀委發布違規吃喝標準：親友正常聚餐沒問題

延伸閱讀

俄前總統麥維德夫：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎

俄前總統麥維德夫：美形同挑起新戰爭 川普拿不到和平獎
怕川普報復？彭博：亞洲主要新興央行縮小干預匯市行動

怕川普報復？彭博：亞洲主要新興央行縮小干預匯市行動
川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇

川普：若不盡快達成和平 對伊朗將是悲劇
稱成功打擊伊朗核子能力 美防長：並非要推翻伊朗政權

稱成功打擊伊朗核子能力 美防長：並非要推翻伊朗政權

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
安徽宿州市埇橋區解集鎮一農場，遭當地村民連日集體劫走約50萬公斤馬鈴薯。（圖／截自影片）

安徽村民集體劫奪50萬公斤馬鈴薯 警方稱「法不責眾」

2025-06-16 21:22

超人氣

更多 >
4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍

4星座組合是最佳伴侶 金牛跟這2對象都合拍
搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應

搭機巧遇具俊曄 她用網路翻譯遞安慰 獲歐巴超暖回應
美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復

美軍B-2轟炸機建功 學者：伊朗「顏面盡失」恐報復
章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑

章子怡「醬園弄」首映… 口碑兩極化 「她」的演技最受質疑
川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退

川普：美軍成功打擊伊朗3處核設施包括福爾多 戰機全數平安撤退