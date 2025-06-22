美介以伊衝突 中國學者：各方都打破底線 震驚美親自下場

圖為衛星影像顯示了伊朗福爾多鈾濃縮廠狀況。（路透）

美國總統川普 於美東時間21日在社群媒體「真實社交」上稱已完成對伊朗 三處核設施的「徹底清除」。而伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）則指，「現在，對我們而言，戰爭已經開始」，伊朗官媒還放話稱，該地區的每位美國公民和軍事人員都是「合法目標」。對此，有中國學者表示，「美國親自下場讓我感到震驚」，接下來的地區衝突變化可能會進一步加劇。

據紅星新聞報導，西北大學以色列 研究中心主任王晉稱，接下來的地區衝突變化可能會進一步加劇，「各方都打破了很多衝突之前所確立的底線和原則。」有分析稱，在美國決定打擊伊朗後，中東地區安全和政治格局將進入難以預測的階段。

王晉說，「美國親自下場讓我感到震驚。」儘管在此之前有相關的預期，但確實沒想到美國真的會那麼做。據了解，這是自1979年伊朗伊斯蘭革命以來，美國首次派遣空軍襲擊伊朗境內的主要設施，「這事實上構成了戰爭行為。」

王晉認為，接下來美國會大肆宣布相關成果，同時展示美國的「外交勝利」，然而，在此同時，伊朗國內情緒可能會出現巨大的反彈，對於美國在中東地區的目標和軍事基地的報復行動可能會升級。王晉進一步稱，但一切的前提條件都取決於伊朗最終如何評估這一次美國的襲擊效果。

王晉表示，伊朗的反應肯定會是持續的強硬，但他亦指出伊朗的現實處境，「伊朗所面臨的安全環境和整個戰略環境將會更加嚴峻」。他解釋稱，現在以色列和伊朗的相互攻擊並未停止，「對伊朗來說，沒有足夠的外援，自己國內的戰略物資能不能持續應對長期的衝突也很難說，所以伊朗可能會面臨更大的挑戰」。

此前，川普於當地時間21日宣布，美國戰機向伊朗三處核設施投放「滿載的炸彈」、實施「非常成功的打擊」。當地時間21日晚，川普發表電視演講，聲稱美方打擊目的是摧毀伊朗的鈾濃縮能力、遏制伊朗帶來的「核威脅」。以色列政府聲明，以方對美國打擊伊朗行動給予了「全力配合」。

以色列自13日起對伊朗發動大規模空襲，伊朗隨後報復，連日來雙方互相實施致命攻擊。新華社提到，川普的聲明象徵著美國直接參與以色列與伊朗的軍事衝突。伊朗衛生部21日透露，以軍攻擊已造成超400人死亡；以方數據顯示，伊朗的報復行動在以色列造成至少25人死亡。