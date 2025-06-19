突破歐美電動車高關稅重圍 比亞迪逮住機會大舉進軍巴西

比亞迪「深圳號」是目前全球最大的汽車運輸船，相當於20個足球場那麼大，據說可裝載9,200輛車。路透

路透報導，中國電動車 大廠比亞迪 （BYD）近年面臨內憂外患，不僅中國車市價格戰廝殺激烈，外銷也踢到歐美高關稅鐵板。但比亞迪仍找到一塊有利全球擴張的大型市場：巴西 。

乍看下，比亞迪海內外成長之路日益窄化。在中國，比亞迪深陷慘烈的價格競爭，入門款電動車「海鷗」價格被迫砍到1萬美元以下，侵蝕利潤。在海外，中國製汽車面臨愈來愈高的貿易壁壘，遭歐洲課徵45.3%的關稅，美國更重課超過100%稅率還禁用中國車用軟體。

盡管全球電動車市況嚴峻，比亞迪仍有辦法突破重圍，已建立一支陣容日益壯大的汽車運輸船艦隊，協助加速拓展海外市場版圖，首要瞄準的出口市場正是巴西。路透分析海運數據和公司報表發現，今年來，比亞迪已載運四趟、總計約2.2萬輛車至巴西。

比亞迪是世界最大純電動車和插電式油電混合車生產商，和多家大型中國廠一樣積極外銷至巴西，努力維繫成長。根據巴西汽車工業協會估計，今年中國製車進口可望成長將近40%，達到20萬輛左右，約相當於巴西全國輕型車註冊數的8%。

中國電動車拚外銷 瞄準巴西市場

巴西顯而易見的吸引力是市場規模龐大，以銷量計名列全球第六大車市，過去數十年來早已吸引福斯、通用、Stellantis等大廠前往設廠生產。

獎勵政策是另一大誘因。巴西政府為推廣電動車和插電式油電混合車，2015年取消對進口電動車課10%的關稅；這項關稅在去年恢復徵收，以鼓勵比亞迪等外商投資本地汽車產業。此關稅預定每六個月逐步提高，直到2026年升抵35%為止。

比亞迪及其他中國廠也把握機會，善加利用巴西另一項優惠政策--2025年7月前，進口價值1.69億美元以內的插電式油電混合車、2.26億美元以內的電池電動車，可享免收道路費獎勵。這項免道路費配額措施給中廠動機，趕在優惠措施到期前大量進口車輛。

巴西政府倡導綠能車，而且國內礦物資源豐富，包括鋰和其他電動車電池關鍵材料，但目前仍欠缺生產電動車必要零組件所需的基礎設施，以致目前全國逾80%電動車銷售仍靠中國中國進口。

比亞迪出口策略引起巴西汽車業反彈

然而，比亞迪的出口策略成敗，端視能否持續擴大外銷，而不觸怒出口市場的主管當局。

巴西汽車業主管和工會領袖擔心，比亞迪等中國製車價格相對低廉，大量湧入市場恐打擊國內汽車生產並傷害就業。他們指控中國企利用巴西臨時性的低關稅大舉外銷，卻未投資巴西工廠、創造工作機會，因此敦促政府取消漸進提高關稅的計畫，盡速把對所有進口電動車的稅率從10%提高到35%。

比亞迪雖擬翻新福特舊廠、改為生產電動車，但因被控苛待勞工受到調查，預定開始生產日期延到2026年12月。另一中國廠長城汽車（GWM）在賓士舊廠址生產的計畫也延後一年多，巴西官員期盼今年開始運轉。

但巴西IndustriALL會長達西瓦說：「就算工廠設在此地，如果零組件、研發和技術全都靠海外輸入，又有什麼真正的附加價值可言？」