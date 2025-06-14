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克宮：普亭和川普通話 願扮演以色列和伊朗調停角色

王毅分別與以伊外長通話 籲回歸外交手段解決問題

中國新聞組／即時報導
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中國外長王毅。(路透)
中國外長王毅。(路透)

北京積極斡旋當前中東緊張局勢。據中國外交部周六深夜新聞稿，中國外長王毅14日分別與以色列伊朗外長通電話。王毅告訴以色列外長薩爾，中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，呼籲回歸外交手段解決問題的軌道。王毅並稱，中國願為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

在聽取以色列外長薩爾介紹以方對當前局勢的看法和以色列的立場後，王毅表示，中方一貫主張任何國際爭端都應通過對話協商予以解決，反對使用武力和制裁手段。鑒此，中方明確反對以色列違反國際法以武力襲擊伊朗，尤其是在國際社會仍在尋求政治解決伊朗核問題的情況下，這一行徑更是不可接受的。

王毅指出，以色列、伊朗都是中東重要國家，以伊關係牽動中東戰和全局。當務之急是立即採取措施避免衝突升級，防止地區陷入更大動盪，回歸外交手段解決問題的軌道，這也是國際社會的普遍共識。

王毅並向薩爾說明與伊朗外長阿拉格齊通話的情況，強調中東不能永遠處於衝突的陰影下，以色列也不應持續生活在戰爭的不安中。伊朗核問題的外交手段並未窮盡，和平解決仍有希望。

他表示，武力無法帶來持久和平，秉持共同安全理念才能徹底解決各方合理關切。中方一貫從事情本身的是非曲直出發對待和處理地區熱點問題，敦促以伊雙方通過對話解決分歧，尋求和平共處之道。中方願為此發揮建設性作用。

伊朗外長阿拉格齊則對王毅表示，以色列日前悍然襲擊伊朗，造成伊方軍事人員和平民傷亡，尤其是襲擊伊朗核設施，嚴重違反國際法。以方軍事行動高度危險，可能將整個地區拖入全面戰爭。希望國際社會發出要求以色列停止軍事行動的一致聲音。

王毅則告訴阿拉格齊，中方支持伊朗維護國家主權、捍衛自身合法權益和人民生命安全。他並指出，以色列的行為嚴重違反聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，特別是攻擊伊朗核設施開創了危險的先例，有可能造成災難性後果。中方支持國際社會主持公道，盡快發聲，也敦促對以色列有影響的國家為恢復和平做出切實努力。

王毅表示，當前，地區局勢處在關鍵和緊要時刻，中方願同伊方及有關各方保持溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

以色列13日對伊朗部分地區發動軍事襲擊，導致中東緊張局勢快速升溫。圖為伊朗首都德...
以色列13日對伊朗部分地區發動軍事襲擊，導致中東緊張局勢快速升溫。圖為伊朗首都德黑蘭13日在以軍襲擊中受損的建築。（新華社）

伊朗 以色列 王毅

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