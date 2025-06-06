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中國出手整治汽車內捲 比亞迪表態不打價格戰

中央社台北6日電
中國當局揚言加大整治汽車業內捲式競爭，邀集業者開會對價格戰踩剎車後，龍頭比亞迪今天首度公開回應，表態「不打價格戰」，呼籲業界內捲應該「比技術、拚產品」。（新華社）
中國當局揚言加大整治汽車業內捲式競爭，邀集業者開會對價格戰踩剎車後，龍頭比亞迪今天首度公開回應，表態「不打價格戰」，呼籲業界內捲應該「比技術、拚產品」。（新華社）

中國當局揚言加大整治汽車業內捲式競爭，邀集業者開會對價格戰踩剎車後，龍頭比亞迪今天首度公開回應，表態「不打價格戰」，呼籲業界內捲應該「比技術、拚產品」。

比亞迪5月23日宣布旗下22款車型大幅降價，以高達34%的折扣率開啟新一輪價格戰，迫使多家車企跟進，引發行業機構、競爭對手和官方媒體的嚴厲批評。

綜合太平洋汽車、IT之家、羊城派等陸媒報導，比亞迪上午在深圳召開2024年年度股東大會，比亞迪董事長王傳福將高端化與智慧化列為未來3年核心戰略。

王傳福未回應內捲與價格戰，但他提到，目前比亞迪的銷售主力仍是王朝＋海洋系列車型，銷量占比超過90%，主要定位在人民幣10至20萬（下同，約1.4萬至2.8萬美元）級市場。

他說，20萬元以上市場占據汽車業大部分利潤，比亞迪在該區間銷量占比較低，這一結構性矛盾，促使其必須突破「性價比」標籤的束縛。

股東大會結束後，比亞迪董事長秘書李黔表態，「比亞迪不打價格戰」，而是透過技術創新、效率提升、規模提升，把所產生的價值回饋給用戶。

他說，比亞迪正堅定地走在高端化道路上，「不被價格戰擾亂節奏」，聚焦核心戰略，有望在未來實現更大的突破。

「2025中國重慶汽車論壇」今天開幕，比亞迪再次受到包圍式的壓力，與會業者、專家齊聲反對內捲與價格戰。比亞迪集團品牌及公關處總經理李雲飛在論壇的「如何破解內捲式競爭」的辯論會作出公開回應。

李雲飛說，比亞迪將用科技創新來反「內捲」。所有的汽車同行應該要對消費者負責，拒絕誇大式的宣傳，比亞迪要以量產為準，拒絕透支性的行銷。「大家要比的話，就比技術、拼產品」，要拒絕陰陽（表面褒揚實則諷刺），反對拉踩，打擊造謠抹黑性質的黑公關。

中國汽車市場再掀價格戰，官方出手喊停。有關部門本周稍早在北京召集比亞迪在內的10幾家車企高層開會，要求自我監管，不得以低於成本的價格賣車或進行不合理降價。

比亞迪

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