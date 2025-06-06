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李強與加拿大總理卡尼通話 卡尼：願重啟兩國關係

記者陳政錄／即時報導
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中國國務院總理李強6日和加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）通電話。（中新社）
中國國務院總理李強6日和加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）通電話。（中新社）

繼中國國家主席習近平與美國總統川普通話後，中國與美鄰國加拿大的關係也出現轉機。據新華社，中國國務院總理李強6日「應約」和加拿大總理馬克・卡尼（Mark Carney）通電話，表示願和加方一道，本著向前看的態度，推動兩國關係持續改善，步入健康穩定發展軌道，更好實現合作共贏；另據中方發布，卡尼說，加方願重啟加中關係。

據新華社，李強提到，加拿大是最早和「新中國」建交的西方國家之一，中加關係曾長期走在中國和西方國家關係的前列。但前幾年，中加關係受到不必要的干擾，遭遇嚴重困難。

李強指出，中加發展對彼此是機遇，不是威脅。兩國沒有根本利益衝突，有的是傳統友好和互惠互利。希望加方和中方相向而行，客觀理性看待中國發展，彼此成就，共促繁榮。

李強認為，展望未來，中加合作潛力巨大。兩國經濟互補性強，雙方要深化傳統領域合作，拓展清潔能源、氣候變化、科技創新等新興領域合作，擴大人員交流和經貿往來；兩國政府應當傾聽和順應民眾呼聲，多做有利於深化雙方友好合作、增進相互理解信任的事情。

他還說，中方願和加方在平等和尊重的基礎上，求同存異、聚同化異，加強各領域交流對話，找到妥善解決彼此關切的辦法。

在中美元首通話後，同意盡快舉行新一輪會談下，李強也就國際經貿對卡尼說，當前國際形勢變亂交織，單邊主義、保護主義愈演愈烈。「中方願同（和）加方共同維護多邊主義和自由貿易，推動經濟全球化和多邊貿易體系朝著正確方向發展，為世界和平和發展注入更多穩定性」。

據中方發布，卡尼表示，加中關係過去幾年出現波折，加方願重啟加中關係，期待和中方恢復高層交往和外交、經貿等領域對話機制，加強貿易、農業、能源、環保等領域務實合作。面對當前國際形勢，加方願和中方加強溝通協調，共同維護國際金融貿易體系，為促進全球可持續發展作出貢獻。

2018年底，因「孟晚舟事件」使中加關係降至冰點，後，加拿大還於2022年2月，因疫情大減兩國航班數，直到近年才陸續推動恢復。

李強 加拿大 卡尼

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