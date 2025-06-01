Axios：中國臨床試驗反超 美憂未來每種藥都中國製

Axios新聞網報導，數據顯示中國藥物臨床試驗年度登記量超過美國。圖為醫療志願者向藏族老人發放藥品。（中新社）

中國在各領域蓬勃發展，除了軍事、科技實力讓美國警戒外，生物科技的崛起也讓美國奮力追趕。美媒近日報導表示，多項數據顯示，中國已成為全球藥物研發的關鍵力量，不僅藥物臨床試驗年度登記量超過美國，在建實驗室規模也大幅領先，吸引國際大型藥廠擴大投資。美國食品和藥物管理局（FDA ）前局長示警，美若不加以小心，未來每一種藥都可能是在中國製造的。

據觀察者網引述美國Axios新聞網報導，數據顯示，2024年中國在世界衛生組織國際臨床試驗註冊平台（ICTRP）登記的臨床試驗總量超過7100項，而美國約為6000項。總部位於英國倫敦的數據分析和顧問公司GlobalData日前也表示，過去幾年，中國正在進行的臨床試驗數量不斷增加，目前已超過美國。

美國商業不動產服務公司世邦魏理仕（CBRE）今年4月發布的報告還發現，盡管美國在生物技術、製藥和醫療技術領域的專利申請數量上仍居全球首位，但中國正以「任何主要國家無法比擬」的速度追趕上來：自2014年以來，中國的製藥與醫療技術專利數量增長了379%。

根據Axios新聞網的說法，中國生物科技公司已經從早期模仿美國技術、製造仿製藥的模式，逐步轉型為原創新藥的開發者，並在癌症 、自體免疫疾病等領域具有潛在主導地位。此轉變吸引了來自輝瑞（Pfizer）、葛蘭素史克（GSK）、賽諾菲（Sanofi）和諾華（Novartis）等跨國製藥巨頭的重大新投資，投資銀行Stifel預計，今年大型製藥公司的授權藥物中，將有多達37%來自中國。

中國在生物科技領域的發展，也引起了美國政客的注意。曾在川普 第一任期擔任美國食品藥物管理局（FDA）局長的高特里布（Scott Gottlieb）本月初也在美國STAT雜誌新聞網上撰文，敦促美國政府採取措施簡化FDA的監管程序，以降低美國境內藥物研發成本，「守住」美國在全球生物醫學的領導地位。他強調，「美國生物技術曾經是世界羨慕的對象，但如果我們不加小心，未來每一種藥都可能是在中國製造的產業。」

不少美國專家擔心，川普政府削減美國國立衛生研究院（NIH）和大學生物醫學研究經費的做法，可能會使美國在藥物研發上進一步落後。過去10年一直關注中國生物科技產業的美國企業家西里亞克·勒丁（Cyriac Roeding）告訴Axios新聞網，「中國並非已經超越美國的（生物技術）超級大國，但我們必須保持高度警惕」。