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中國汽車業者表態反對價格戰 奇瑞：我是被綁架的

中央社台北31日電
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奇瑞汽車董事長尹同躍（右）3月在十四屆全國人大三次會議安徽代表團全體會議。（新華社）
奇瑞汽車董事長尹同躍（右）3月在十四屆全國人大三次會議安徽代表團全體會議。（新華社）

中國汽車龍頭比亞迪上周率先點燃價格戰後，官方揚言將加大整治汽車業內捲式競爭，多家汽車業者今天紛紛表態反對價格戰；跟進降價的奇瑞汽車董事長尹同躍形容，「我是被綁架的」。

綜合每日經濟新聞、澎湃新聞等中媒報導，比亞迪23日宣布旗下22款車型大幅降價，短短一周內，跟進降價的汽車品牌將近10個。

官方統計顯示，中國汽車製造業2024年利潤率降至4.3%，今年第1季利潤率持續下滑，僅剩3.9%。

中國汽車工業協會今天早上發布「關於維護公平競爭秩序 促進行業健康發展的倡議」，表態堅決反對無底線的價格戰，還暗批比亞迪率先發起大幅降價活動，多家企業跟進效仿，引發新一波價格戰恐慌，「無序價格戰加劇惡性競爭」。

隨後，中國工信部相關負責人回應稱，贊同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業內捲式競爭整治力度。

對於中汽協的倡議，比亞迪迄今未回應。

2025未來汽車先行者大會今天在深圳登場，多家汽車業者表態反對價格戰。

奇瑞汽車董事長尹同躍說，「價格戰」是他最不喜歡的一個字，因為「我是被綁架的」。公司銷售在說「某某友商」已經價格戰了，發出價格調整，市場可能出現哪些問題。他覺得這不是一個方向，但是年紀大的人容易被年輕人綁架，「這（降價）是我做出來最痛苦的決定」。

北京汽車董事長張國富說，無限內捲的話，「白菜價只能買來白菜，買不來金絲楠木」。低端競爭是一條死胡同，短視的競爭只會讓行業翻車，只有高端突破才是陽關大道。

「我們需要冷靜下來，想一想現在整個的生態關係是不是正常的、健康的？如果我們把用戶當小白、把夥伴當牛馬、把公眾當觀眾、把意見領袖當演員，我們這個行業還能走多遠？當信任出現裂痕，修復它的成本就會以幾何倍數上升。」張國富強調，市場競爭要堅守底線，不能犧牲品質。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，相比於捲價格，行業要捲科技、捲高度、捲品質；蔚來董事長李斌也表態，現在肯定不希望捲價格，除了技術還會捲服務。

報導指出，廣汽集團副總經理閤先慶、華為智慧汽車解決方案BU執行長靳玉志都表達「行業不要捲價格，要捲價值」。

中國貿促會汽車分會會長王俠在大會上指出，2024年降價銷售的車型有200多款，今年第一季降價車型有60多款。銷量雖然在增加，但利潤持續惡化；「搞研發是修煉內功，而打價格戰是消耗內功。 」

中國汽車流通協會專家委員會委員顏景輝表示，中汽協和工信部在車市半年衝銷量時發出「加大汽車行業內捲式競爭整治力度」警示聲音，促使市場的價格行銷秩序基本維持在一個正常狀態，非常及時。這也是在提醒廠商進行價格行銷的時候要適度，搶占份額不能出現前兩年的這種不正當競爭局面。

比亞迪 華為

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