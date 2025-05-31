中國汽車業毛利率 只剩「毛三到四」

中國汽車業價格戰越演越烈，造成汽車業毛利率只剩「毛三到四」。（新華社）

中國汽車業價格戰越演越烈，中國官方數據顯示，中國汽車製造業毛利率 只剩「毛三到四」（毛利率3%-4%左右），去年汽車製造業毛利率4.3%，今年第1季更下跌到3.9%。

一財網報導，比亞迪 在5月下旬對旗下王朝網和海洋網共計22款車型降價，降幅在人民幣1.2萬~5.3萬元，補貼降價活動一直持續到6月底。此降價力度是今年3月底比亞迪發起降價後力度最大的一次。隨後，吉利、奇瑞等多家車企跟進降價。

汽車行業的價格戰從2022年下半年開始，多個品牌的產品售價開始大幅度下降。2024年，汽車價格戰蔓延，涉及車型範圍更廣。乘聯會資料顯示，僅2024年全年降價車型達227款，在降價幅度方面，新能源車新車降價車型的平均降價力度為人民幣1.8萬元，降價幅度達9.2%；常規燃油車新車降價車型的平均降價力度為人民幣1.3萬元（約1806美元），去年汽車製造業毛利率4.3%，今年第1季更下跌到3.9%。，降價幅度為6.8%。降價之下，車企利潤下降。

中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，汽車市場競爭越發激烈，廠家與經銷商紛紛採取「以價換量」的策略，不遺餘力地爭奪市場，出現增量不增收，增收不增利的狀況，多數品牌價格倒掛加劇。

價格戰直接影響車企和經銷商利潤。中國國家統計局資料顯示，2024年汽車製造業利潤為人民幣4,623億元（約642億美元），去年汽車製造業毛利率4.3%，今年第1季更下跌到3.9%。，年減8%；汽車製造業利潤率4.3%，相對於整體工業企業利潤率5.4%偏低，到了今年第1季，汽車製造業利潤率進一步下降，僅為3.9%。

中汽協指出，一段時間以來，行業盈利水平下降，以無序價格戰為主要表現形式的內卷式競爭，是行業效益下降的重要因素。產品售後服務保障、企業創新發展需要持續加大投入，而價格戰嚴重影響企業正常經營，衝擊產業鏈供應鏈 安全，把產業發展帶入惡性循環。

針對汽車行業內卷式競爭，中國汽車工業協會5月31日發布《關於維護公平競爭秩序，促進行業健康發展的倡議》。

隨後，工信部有關負責人表示，贊同並支持中國汽車工業協會提出的倡議，將加大汽車行業內卷式競爭整治力度，推動產業結構優化調整，加強產品一致性抽查，配合相關部門開展反不正當競爭執法，採取必要的監管措施，堅決維護公平有序市場環境，切實保障消費者根本利益。