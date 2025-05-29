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手機被沒收 河南高三生傳割頸老師慘死

中國新聞組／即時報導
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有知情人分享據稱是涉事班級的家長群截圖顯示，楊德才5月11日在群裡發出一個「上交手機學生名單」。（取材自微信）
有知情人分享據稱是涉事班級的家長群截圖顯示，楊德才5月11日在群裡發出一個「上交手機學生名單」。（取材自微信）

網傳河南省一所高中近日發生學生「割頸」老師事件，網民爆料，一名學生因不滿手機被老師沒收，5月26日趁午休期間，進入該名楊姓老師休息的空教室內，手持水果刀當場猛刺楊姓教師頸部，楊姓教師反抗呼救不成，因頸動脈被割斷死亡，這名學生則逃離現場。網傳微信對話截圖證實有此事，但官方迄未發布通報，相關截圖29日也疑被刪除，目前案情不明。

最早的網路爆料出現在中國部分自媒體，後由X平台(前身為推特Twitter)「李老師不是你老師」帳號轉載。據轉載內容，有網民在微信發文稱，「5月26日，河南省周口市太康縣第一高級中學發生一起刑事案件，楊德才老師在辦公室午休期間被學生用刀具刺中頸部動脈，經搶救無效死亡」。

微信發文指出，「據相關信息，起因是楊德才老師沒收了學生手機，涉事學生產生怨恨，趁老師午休時進入辦公室行凶，作案後逃離現場。目前當地警方已介入調查，截至2025年5月28日，官方尚未發布詳細通報」。

事發後，該校老師和學生紛紛發文章、視頻哀悼楊老師，稱楊老師很幽默、陽光，很多事都只看到積極的一面，經常和學生分享稱退休要去鄉下過陶淵明的田園生活，甚至要去賣粽子。

還有學生留言稱，案發當天明明是為楊老師叫的救護車，但醫院卻先把兇手抬上擔架，「你（楊老師）頸部的大動脈被割斷，根本沒時間等了，你頭部、頸部、背上都有傷痕」；希望楊老「在天堂能過上幸福的田園生活吧，別忘了你還要賣粽子」。

據網民爆料，事發後，該校迅速封鎖消息，並要求師生們刪除所有相關的網路影片及發文，直到5月30日，都還未見官方對此發布正式通報，僅有部分中國媒體報導指出警方已經立案調查，但相關報導到30日已經疑全被刪除，網頁出現「404」，已很難查到相關訊息。尚無法證實爆料傳聞真實性。

X平台「李老師不是你老師」並配文稱，此「消息的熱度被持續壓低」。在X平台上，不少網民怒批行凶學生的暴行，也有少數網民稱不贊成老師沒收手機，還稱「在監獄國家有這種反抗才叫正常，可惜太少了」、「大快人心拍手叫好」，引來不少網民批評這些人三觀不正。

網傳河南省一所高中近日發生學生殺死老師事件。(視頻截圖)
網傳河南省一所高中近日發生學生殺死老師事件。(視頻截圖)

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