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產業「內捲」蔓延不止 中國官方：綜合整治加強監管

中央社台北27日電

中國產業「內捲式」競爭越演越烈，5月以來更蔓延到電動車市場。中國國務院「反壟斷反不正當競爭委員會」日前召開專家諮詢組全體會議，要求綜合整治「內捲式」競爭、並加強競爭監管執法，以維護公平競爭市場秩序。

中國國家市場監管總局官網今天發布訊息，指中國國務院「反壟斷反不正當競爭委員會」21日在北京召開專家諮詢組全體會議，提出上述要求。

中國國務院「反壟斷反不正當競爭委員會」副主任、國家市場監管總局局長羅文要求，專家諮詢組要聚焦公平競爭治理領域新問題、新挑戰，開展前瞻性、針對性研究，為委員會科學決策提供有力支撐，為構建「全國統一大市場」、推動「高質量發展」作出新貢獻。

會議強調，要緊緊圍繞委員會工作部署，緊扣加快構建「全國統一大市場」、綜合整治「內捲式」競爭、加強競爭監管執法等重點任務，主動擔當、積極作為，更好履行專家諮詢組職責，為提升公平競爭治理能力，維護公平競爭市場秩序貢獻智慧力量。

中國經濟表現疲弱，各產業「內捲」現象持續加重，最引人矚目的是中國電動車市場5月以來刮起的最新一波削價競爭風。其中，中國車企龍頭比亞迪日前宣布「618」專案，一舉調降旗下多達22款車型售價，最大降幅更達34%，成為熱門話題，其中不乏負面看法。

中國長城汽車董事長魏建軍日前意有所指地表示，有些車企在追求市值、抬高股價方面下太大工夫，嚴重威脅中國汽車產業。他更警告，「現在汽車產業裡邊的『恆大』已經出現，只不過沒爆而已」。

至於官方，中國國家發改委政策研究室副主任、發言人李超20日表示，在中國經濟正處於「新舊動能轉換期」的過程中，「確實有一些行業」出現結構性問題，有的盲目跟風投資，有的跟不上技術更新迭代節奏。

李超直指，中國一些企業陷入「內捲式」競爭，有的以低價、超低價、甚至以低於成本價格銷售，有的製假售假、以次充好。這些都突破了市場競爭的邊界和底線，扭曲市場機制，擾亂公平競爭秩序，必須加以整治。

中共官媒人民日報日前發表評論文章指出，「內捲式」競爭浪費社會資源，不可持續，低水平的「內捲式」競爭更會導致多輸結局。要統籌好「有效市場」和「有為政府」的關係，需要「看得見的手」該出手時就出手。

國務院 電動車 比亞迪

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