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繼「中國製造2025」 傳中國將制定新版「中國製造」計劃

記者賴錦宏／即時報導
據稱，中國正在為「中國製造2025」的未來版本制定計劃。該計劃未來十年將優先考慮包括晶片製造設備在內的技術。圖為山東立國芯微電子有限公司的晶片生產線。（新華社）
據稱，中國正在為「中國製造2025」的未來版本制定計劃。該計劃未來十年將優先考慮包括晶片製造設備在內的技術。圖為山東立國芯微電子有限公司的晶片生產線。（新華社）

彭博社引述知情人士說，中國政府正在考慮制定新版本的總體規劃，為「中國製造2025」的未來版本制定計劃，以促進高端技術產品的生產。

彭博社26日引述知情人士報導，官員正在為「中國製造2025」的未來版本制定計劃。一名知情人士說，該計劃未來十年將優先考慮包括晶片製造設備在內的技術，並補充說該計劃可能不會採用類似的名稱，以避免招致西方國家的批評。

知情人士也說，中國官方正在制定從2026年開始的下一個五年計劃，政策制定者希望在中長期內，將製造業在國內生產總值中的比重維持在穩定水平。

知情人士稱，作為審議的一部分，官員還討論了下一個五年規劃，是否應設定消費佔GDP比重的數字目標。這名知情人士說，他們目前傾向於反對，因為當局擔心缺乏有效的工具來刺激家庭支出，而且不願承諾具體的數字。

據彭博社報導，這些規劃的內容仍在討論中，發布前可能會有重大修改。一名知情人士說，五年規劃將於2026年3月的全國人大會議上公布，而下一個製造業藍圖則可能在會議之前或之後的任何時間點公布。

《中國製造2025》是中國於2015年5月8日由國務院公布，5月19日正式印發的製造業產業政策，由當時的國務院總理李克強提出，也是中國實施「製造強國」戰略的首個十年綱領。作為「十三五」和「十四五」規劃的一部分，中國的目標是擺脫「世界工廠」的角色—利用低勞動力成本和供應鏈優勢生產廉價的低技術產品。該產業政策旨在提升中國工業的製造能力，讓「中國製造」從勞動密集型的工廠發展成為技術密集型、附加值更高的製造業強國。

《中國製造2025》通過「三步走」實現製造強國的戰略目標：第一步，到2025年邁入製造強國行列；第二步，到2035年中國製造業整體達到世界製造強國陣營中等水準；第三步，到中國建政一百年時，更加鞏固製造業國家地位，綜合實力進入世界製造強國前列。

自2018年以來，由於遭到美國、歐盟和其他國家的強烈反對，中美貿易戰開打，「中國製造2025」一詞在政府和其他官媒中已不再強調。

國務院 李克強 世界工廠

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