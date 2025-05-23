習近平與梅爾茨通話 盼中德夯實政治互信

中國國家主席習近平下午應約與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，圖）通電話。歐新社

中國國家主席習近平 下午應約與德國 總理梅爾茨通電話。習近平說，中德要夯實政治互信，中國是德國為夥伴，願與德方密切高層交往；雙方應發出維護多邊主義和自由貿易、深化開放互利合作的積極信號。

據中國外交部發布，習近平向梅爾茨（Friedrich Merz）表示，當今世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，中德、中歐關係的戰略性、全域性意義更加凸顯。健康穩定的中德關係符合兩國利益，也符合中歐各界期待。

他說，中方願與德方開啟全方位戰略夥伴關係新篇章，引領中歐關係得到新發展，為世界經濟穩定增長作出新貢獻。

習近平強調，中德兩國始終秉持相互尊重、求同存異、合作共贏精神發展雙邊關係，「這一良好傳統需要雙方精心呵護、傳承發揚」。一是要「夯實政治互信」。中國視德國為夥伴，樂見德國發展繁榮，願與德方密切高層交往，尊重彼此核心利益，鞏固兩國關係政治基礎。

二要增強關係韌性。雙方既要繼續做大汽車、機械製造、化工等傳統領域合作存量，也要培育人工智慧、量子技術等前沿領域合作增量，加強在氣候變化、綠色發展等領域交流合作，為全球可持續發展貢獻中德智慧和方案。

三要增添合作動能。中方願與德方分享高水準對外開放帶來的發展機遇，希望德方為兩國雙向投資合作提供更多政策支持和便利，為中國企業提供公平、透明、非歧視 的營商環境。

習近平還說，今年是中國與歐盟建交50週年，雙方要共同總結中歐關係發展成功經驗，發出維護多邊主義和自由貿易、深化開放互利合作的積極信號。

據中方發布，梅爾茨表示，當前國際形勢下，作為世界兩大主要經濟體，德中合作尤其具有重要意義。德國新政府堅持一個中國政策，願本著建設性和務實精神推動兩國戰略夥伴關係取得更大發展。德方期待與中方密切各領域交流合作，堅持開放互利，促進公平貿易，維護世界和平，共同應對氣候變化等全球性挑戰。

據發布，雙方還就「烏克蘭危機」交換意見。