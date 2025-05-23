泰最高司令訪中 泰防長稱將決定是否用中國製潛艇發動機

在泰國軍隊最高司令訪問中國前夕，泰國副總理兼防長表示將最後決定是否使用中國製造的潛艇發動機。圖為泰國向中國訂購的第一艘S26T潛艦2018年9月4日開工，該潛艇在武漢製造，（圖／取自「武漢發布」微信公眾號）

泰國 軍隊最高司令頌威日前訪問北京，與解放軍聯合參謀部參謀長劉振立會談，官方指出雙方就加強戰略溝通、深化聯演聯訓等合作達成重要共識。而頌威訪問北京前夕，泰國防長則透露，將於本月底前決定是否使用陸製潛艇發動機。

據新華社消息，5月22日中國中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立同赴中國訪問的頌威（Songwit Noonpakdee）舉行會談，雙方圍繞兩國兩軍關係和國際地區形勢等共同關心的問題交換意見，就加強戰略溝通、深化聯演聯訓等合作達成重要共識。

官方並沒有透露過多的訪問消息，不過，港媒南華早報援引泰國新聞網站Khaosod English報導指出，泰國副總理兼國防部長普譚（Phumtham Wechayachai）在5月20日表示，他將於本月底前決定是否接受配備中國發動機的潛艇，或者取消合約並損失80%的費用。

普譚亦指，中國駐泰國大使曾多次詢問泰國政府，何時能夠支付潛艇的剩餘款項。他補充說，必須仔細考慮這個問題，因為泰國是一個小國，需要在中美之間取得平衡。他也警告泰國網友不要傳播「如果泰國決定不接受潛水艇，中國將向柬埔寨贈送潛艇」的謠言，因為這會影響雙邊關係。

公開資料顯示，此前在2017年，泰國與中國簽署協議，泰國將以135億泰銖（4.12億美元）的價格從中國購買首艘「元級」039B型潛艦的出口版「S-26T麒麟級」。曼谷方面迄今已支付了70億泰銖的分期付款，但由於柏林的國防出口限制，中國無法購買德國摩天宇航空發動機股份有限公司（MTU AERO ENGINES AG）生產之「MTU396型柴油發動機」，因此生產自2022 年以來一直停滯不前。

華爾街 日報曾報導，德國禁止向中國出口MTU發動機，係嚴格執行歐盟 在1989年六四事件後實施的武器禁運，對此中國外交部向華爾街日報表示，對中武器禁運「早已不符合當前的國際形勢，也不符合中歐關係的發展以及中歐之間的全面戰略夥伴關係，外交部稱希望歐盟盡快作出正確決定」。

目前德方仍拒絕出口發動機，當前癥結在於泰方是否同意改用中國製發動機。