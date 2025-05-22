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四川宜賓紡織廠火災延燒一日 傳被欠薪員工縱火

中央社台北22日電
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四川宜賓一家紡織廠20日中午發生一起縱火案，火勢延燒超過一天，未造成人員傷亡。網傳是因為公司欠薪導致員工縱火，官方則尚未公布縱火原因。

宜賓市屏山縣警方22日凌晨發布一則警情通報，指20日12時許當地發生一起放火案。27歲的犯罪嫌疑人文某當天上午前往一紡織廠工廠點火引發火情，隨後他被警方刑事拘留。

影片來源：youtube/昨天

通報說，因工廠內棉紡物較多，現場滅火難度大，經全力撲救，現場火勢現已得到控制，經排查，火情未造成人員傷亡。目前，公安機關正在對文某的犯罪動機、作案過程、損失情況進一步調查核實。

華商報大風新聞報導指出，起火的是位於宜賓屏山經濟開發區的四川錦裕紡織有限公司。

根據網友拍攝的影片，此起火建築物上空有數十公尺高的濃煙，遠處不少人正在圍觀，多名警察在現場維持秩序。

事發後有網友稱，該紡織廠一名員工被拖欠月薪人民幣800元（約111美元），他去找相關人士時兩人發生爭吵，該員工遂持刀將對方捅傷，然後用汽油將車間布料點燃。但這個說法尚未得到官方證實。

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