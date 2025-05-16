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美中關稅休戰 中國官媒：不應只有90天

中央社台北16日電
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圖為2019年2月，中國工作人員在北京釣魚台國賓館放置美國和中國國旗，準備讓雙方官員舉行貿易會談。美聯社
圖為2019年2月，中國工作人員在北京釣魚台國賓館放置美國和中國國旗，準備讓雙方官員舉行貿易會談。美聯社

美中關稅戰暫時休兵90天，中國對外官媒環球時報今天發表社評稱，兩國調整加徵關稅後，中美航運呈現「一船難求」；中美互利共贏的窗口期不應只有短短的90天，希望美方把「關稅休戰」轉化為持久的中美貿易常態化合作。

環時社評稱，隨著「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」落實，5月14日兩國調整加徵關稅，中美航運市場呈現「一船難求」的現象。中國出口企業的電話被美國客戶「打爆」，從美國進口貨物的焦慮緩解，深圳鹽田港泊位爆滿，出口美國的貨櫃、艙位預訂量飆升，甚至直到5月底所有前往美國的航線都接近「爆艙」。

社評並稱，「一船難求」的背後，是中美企業的雙向奔赴。經過幾十年的發展融合，中美經濟深度互嵌、貿易結構高度互補，形成了「打不散、離不開」的供需紐帶。

社評又稱，中國對美出口的機電產品、電子產品、工程機械、化工產品和各類日用品滿足了美國市場的需求，也為中國企業帶來收益。中國市場的巨大潛力為美國農產品、航空產品、汽車及零部件等眾多商品提供了廣闊的出口空間，美國廠商獲益的同時，也令中國行業的技術有了進步。

社評還稱，中美經貿關係的本質是互利共贏，任何試圖以關稅戰、貿易戰來顛覆這一關係最終都是適得其反。兩國企業仍然擔憂美方政策在90天後是否會再次變動，企業期盼中美能透過後續磋商進一步降低關稅，目前美方對中國商品徵收的30%關稅仍然很高。

環時社評喊話，希望美方接下來徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，把「關稅休戰」轉化為持久的中美貿易常態化合作。中美互利共贏的窗口期不應只有短短的90天，希望美方以此次會談為基礎，與中方繼續相向而行，將「一船難求」的熱度轉化為兩國間可持續合作共贏的具體行動。

關稅 貿易戰

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