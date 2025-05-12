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美中同意降低加徵關稅90天 中媒：更像停火協議

中央社台北12日電
中國商務部發言人今天就「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」發表談話，指美方承諾取消4月8日及4月9日對中國商品加徵的共計91%關稅；並修改4月2日對中國商品加徵的34%的對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。(美聯社)
中國商務部發言人今天就「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」發表談話，指美方承諾取消4月8日及4月9日對中國商品加徵的共計91%關稅；並修改4月2日對中國商品加徵的34%的對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。(美聯社)

美中經貿高層經過瑞士會談後，今天發表聯合聲明，美中同意降低加徵的關稅，為期90天。有中國媒體形容，「90天暫停期」更像是「停火協議」，短期是利好，但整體形勢並未根本改善，二次加徵的風險依舊存在。

中國商務部發言人今天就「中美日內瓦經貿會談聯合聲明」發表談話，指美方承諾取消4月8日及4月9日對中國商品加徵的共計91%關稅；並修改4月2日對中國商品加徵的34%的對等關稅，其中24%的關稅暫停加徵90天，保留剩餘10%的關稅。

該發言人表示，相應地，中國取消對美國商品加徵的共計91%的反制關稅；針對美國對等關稅的34%的反制關稅，相應暫停其中24%的關稅90天，剩餘10%關稅會保留。

該發言人表示，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持密切溝通，展開進一步磋商。

根據聯合聲明，美國將對中國商品的關稅自145%降至30%，中國將對美國商品關稅從125%降至10%。

「華爾街情報圈」微信公眾號發文稱，聯合聲明中的具體舉措僅僅提到了關稅部分，並沒有涉及雙方關心的其他議題。因此從這份聲明中更多看到的是「相互理解、相互尊重」。

該文章表示，雙方設定了「90天暫停期」，在這90天之內將繼續展開磋商，以確定「24%的關稅」是否會被加徵。換句話說，這更像是「停火協議」而非「和平條約」。短期內是利好，但整體形勢並未根本改善，二次加徵的風險依舊存在。

該文章表示，今次聯合聲明看上去更像是中美「第一階段貿易協議續集（過渡）」，而非真正的「第二階段貿易協議」。換句話說，這是短期解決方案，擱置了爭議，解決的是談判中較為容易的部分，接下來將進入談判中困難的部分。只能說是個好兆頭，並不能說是個好消息。

該文章表示，投資者充分享受這一波短期紅利即可，要對接下來結構性分歧的博弈有充分準備。

該文章又提到，美國財長貝森特（Scott Bessent）在新聞發布會上稱，與中國的談判中沒有討論貨幣問題，而任何有關匯率的表述都至關重要。

文章形容，中國在談判中占據上風，中國並沒有做出讓步，甚至沒有承諾採購美國商品，因為美國總統川普面臨2026年的中期選舉，同時對美國貨架空空如也的擔憂或許加劇了此次會談的緊迫性。在談判中，美國團隊多少受到了川普的牽制，因為川普不斷發文提高市場的預期。

文章表示，對川普來說，至少與中國達成的短期解決方案，將被廣泛視為與其他國家進行建設性談判的一個好兆頭。

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