福州「海交會」廣邀台商 5月18日至22日登場

圖為2023年第二十五屆海峽兩岸經貿交易會期間，舉辦了一場中國台資企業上市政策座談交流會。（主辦方提供）

中國積極透過福建推動兩岸融合發展示範區建設，福建省政府今天宣布，第二十七屆海峽兩岸經貿交易會，將於5月18日至22日在福州舉辦，以「深化兩岸融合、建設第一家園」，已邀請到55家台灣工商團體、30個各地台商協會參加，期間將簽約項目80多個，總投資額超過人民幣1,300億元（約180億美元）。

福建省政府新聞辦8日上午，召開第二十七屆海峽兩岸經貿交易會新聞發布會，宣布第二十七屆海交會將於5月18日至22日在福州舉辦，聚焦加快建設兩岸融合發展示範區，展開「4+2+N」活動規劃和設計。

福州市副市長梁棟說，期間，將舉辦第二十七屆海交會開幕式、2025兩岸商會合作發展大會、首屆海峽兩岸工業發展大會，還有福馬磋商會、2025兩岸碳中和大會、海峽兩岸AI +工業設計創意創新研討會等活動。

據陸方安排，海交會中心主題成果發布區，將展現兩岸融合發展示範區建設兩周年福建、福州探索實踐成果，且將「再發佈一批台胞更有感的政策措施」，持續凸顯海交會平台影響力。

據福建省政府的新聞發布會，福州將透過相關活動，推動兩岸在碳中和、碳達峰等細分領域融合發展。推動大型商超企業、電商 平台與台企洽談交流，達成合作，幫助台企產品擴大內銷，切實解決台企產品銷售的痛點難點問題。

另，邀請一批500強、重量級行業龍頭企業參加招商月系列活動，謀劃簽約一批台資、僑資、外資大項目、好項目。在招商月活動期間（5月18日到6月18日）將策劃舉辦16場主題招商活動。

據東南網，截至7日，本屆海交會陸方已邀請55家台灣工商團體，中國全國台企聯，昆山、東莞等30個各地台協會，來自海外60個國家和地區的近700位華人 華僑，88家跨國企業和外資企業來福州參會，展開相關產業對接合作。

據報導，屆時，將有多個項目在海交會開幕式、全球招商大會上集中簽約，目前已梳理擬簽約項目80多個，總投資額超過人民幣1300億元。