中國女生5萬多美元搞到哥大文憑 就讀港大碩士判關240天

中國一名28歲李姓女子透過偽造的美國哥倫比亞大學畢業證書，申請香港大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書，今被香港法院判關240天。（中新社資料照）

中國一名28歲李姓女子，透過偽造的美國哥倫比亞大學 畢業證書，申請香港 大學碩士課程獲錄取，又持有假的香港大學畢業證書。案件8日在香港沙田裁判法院判刑，署理主任裁判官鄭紀航指其「一直貫徹不誠實的行為」，判監240天。

明報報導，被告李姓女子原被控「以欺詐手法取得服務」、「管有虛假文書」以及「為取得入境證而作出虛假陳述」罪，她早前承認前2項控罪，「為取得入境證而作出虛假陳述」罪獲撤。

鄭紀航表示，被告以偽造證書報讀港大後，進一步管有虛假畢業證書，批評她貫徹不誠實行為，下令把兩罪部分刑期分期執行，同時基於被告認罪，扣減三分之一刑期，終判被告監禁240日。

香港大學去年3月接獲「假學歷」投訴，指就讀該校文學碩士課程的李姓女子懷疑涉案。警方接報後發現，被告2021年報讀該課程時，自稱持有美國哥倫比亞大學學士學位，而哥倫比亞大學方面表示，被告從沒就讀該校。

去年7月19日，港大終止被告學籍，隔日，李姓女子試圖離港時遭截停。該女表示，她在2020年畢業於中南財經政法大學武漢 學院後，曾向留學中介支付人民幣38萬元（約5.26萬美元），被安排短暫修讀「哥倫比亞大學」網上課程後謊稱在該校畢業。此外，警方還在李姓女子得公寓搜出虛假的港大「優異成績」畢業證書，而她的實際成績為「及格」。

去年以來，香港大學接連傳出中國學生持假學歷就讀，包括去年5月，香港大學經管學院發現有學生以假學歷申請入學後，主動發起全院調查，要求所有在學碩士學生重新提交大學學歷認證和成績單等資料，經檢查後發現，至少有30多名學生用假學歷申請入學。