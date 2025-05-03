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美對等關稅滿月 中國出口商：未來不確定性更傷

中央社台北3日電
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由於美國新關稅規定，香港郵政自4月27日起停止部分運往美國的貨物，包裹在香港郵局等待處理。(路透)
由於美國新關稅規定，香港郵政自4月27日起停止部分運往美國的貨物，包裹在香港郵局等待處理。(路透)

美國祭出對等關稅政策滿月，90天暫緩期為中國出口商家留下更多未來不確定性，這種高度變化局勢，相較加徵關稅來得更傷，任何中長期應變都難以布局。

美國總統川普（Donald Trump）於4月2日宣布對各國實施對等關稅政策，政策推出迄今滿1個月；川普後來對外表示，除了中國以外，被點名的其他國家暫緩實施90天，高度不確定性仍使中國出口商家難以應對。

英國廣播公司（BBC）中文網報導指出，許多中國出口商家正在面臨外貿生涯中最大困難，挑戰不是來自於被加徵關稅，反倒是美國政策高度變動性帶來的未來不確定性，這使得任何應變措施顯得「可笑而無用」。

夾在美中關稅戰中，中國出口商家選擇「漲價」做為應對方式。中國跨境電商50人論壇副秘書長高長春說，漲價不是目的、只是手段，漲價代表競爭力減弱，不過中國企業必須在保持競爭力和覆蓋成本間找到平衡。

中國出口商家普遍認為，生意還是得做，只要美國關稅政策不是絕對地嚴密，中國做為重要生產國、美國做為重要消費國，在企業適應關稅政策後，產品最終還是會流往美國；未來不確定性相較關稅來得傷害更大。

一名出口商負責人表示，國內快遞價格穩定，不過海運價格變化頻繁，尤其在第一波關稅衝擊後，每天都在變化，一個小包裹海運價格上揚美金2至3元，對於小額商品來說，這個變動足以衝擊價格體系。

他提到，其實最好的應對措施是建立一個海外倉儲系統，一次性地、大批量地出口過去，再在當地分發，可是這個投資究竟要不要做，誰也說不準確，「萬一投了錢，關稅又取消了呢」。

企業諮詢管理公司Atlas Ways大中華區負責人李昀（Elaine Li）提到，最近想去越南、柬埔寨建廠的老闆都感到慌張，「工廠到底還要不要建」、「貿易到底還要怎麼搞」，企業家逐漸意識到，布局還得再更分散，必須真的深耕當地市場，不是只是用來做轉口。

關稅 川普 越南

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