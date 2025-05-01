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BBC：習近平真正考驗非貿易戰 而是內部經濟問題

中央社台北1日電
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中國國家主席習近平。（歐新社）
中國國家主席習近平。（歐新社）

外媒指出，中國經濟長期存在房市低迷、消費信心不足等問題，此次美中關稅戰對中國的考驗不在於美國關稅政策，而是北京如何化危機為轉機，重新審視政策，在擴大內需、拓展海外市場、與他國結盟等方面取得進展，以解決經濟問題。

英國廣播公司（BBC）今天報導指出，中國近5年來房價一路下跌，還有房地產開發商仍繼續蓋新房，據路透今年2月的一項調查，分析師預測今年房價將下跌2.5%；同時，中國還面臨消費信心下滑、年輕人就業等經濟問題。

據「自由之家」的異言網報告，中國近幾個月因經濟問題引發的抗議明顯增加。

而美中貿易戰的出現，讓中國國家主席習近平試圖將危機轉化為改革契機。中國不斷提出要擴大內需，以提振經濟，但報導指出，中國要由內需替代出口，並不容易。

報導引述中國人民大學教授聶輝華說法。他表示，在當前經濟趨緩壓力下，短期內內需不太可能實質擴張，「以內需替代出口，還需要時間」。

雖然中國設立用於育兒補助、提高薪金等方面共計410億美元的補貼計畫，但復旦大學經濟學院院長張軍指出，這些措施無法長期持續，得要建立長效機制、要提高民眾的可支配收入。

另一方面，中國也極力開拓更多海外市場。過去在川普第一任期時，中國就開始尋求美國以外的買家，除了加強與東南亞、拉丁美洲和非洲的貿易連結，也透過「一帶一路」鞏固與全球南方國家的關係。

澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）數據指出，如今有超過145個國家與中國的貿易額超過與美國的貿易額；而在2001年，這樣的國家僅有30個。

有觀點指出，美國的舉措為習近平提供機會，顛覆由美國主導的世界秩序，將中國塑造成一個穩定且可靠的全球貿易夥伴與領導者。張軍表示，川普的施壓式關稅政策，反而成為中國展開外交攻勢的契機。

不過也有部分國家擔憂，中國原本輸往美國的商品可能湧入當地市場，造成衝擊。聶輝華表示，中國約有兩成出口商品銷往美國，若這些商品集中流入某個區域市場或國家，恐引發傾銷與惡性競爭，進而導致新的貿易摩擦。

此外，中國過去幾年對其他國家施加貿易限制，也使得習近平當前的外交拓展受到限制，許多國家也不願在北京與華盛頓之間選邊站。像是澳洲在2020年呼籲針對疫情源頭與早期應對方式進行國際調查，北京隨即對澳洲葡萄酒、大麥徵收關稅，禁止進口棉花和龍蝦等舉措。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）近期也表示，面對美中貿易戰升溫，澳洲不會與中國攜手。

報導指出，即便中美雙方未來展開談判，中國仍將持續其長期戰略方向，重新審視自身體質，未來能否解決自身經濟長期問題，端視北京的決策，而非華盛頓的舉措。

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