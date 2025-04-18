中國與柬埔寨發布聯合聲明 雙方加強安全領域多項合作

中國國家主席習近平結束柬埔寨的訪問，雙方發表聯合聲明，就安全領域有多項合作措施。圖為習近平（左）與柬埔寨國王西哈莫尼（右）17日在王宮會見。（新華社）

中國國家主席習近平已結束在東南亞 的訪問，官方18日傍晚發布中國與柬埔寨的聯合聲明，其中在安全領域上面有諸多合作措施，針對跨境犯罪特別強調雙方將持續開展中柬執法合作年行動、加強跨境犯罪案件協查合作、重拳打擊網路詐騙犯罪。

這份聯合聲明全文為「中華人 民共和國和柬埔寨王國關於構建新時代全天候中柬命運共同體、落實三大全球倡議的聯合聲明」。

根據聲明內容，在安全機制上雙方有諸多合作，被稱為「關於落實全球安全倡議」的內容。其中，中國讚賞柬方宣布取締非法網路賭博，成立打擊網路詐騙委員會。雙方將持續開展中柬執法合作年行動，加強非法跨境賭博、拐賣人口、偷渡、制假走私等跨境犯罪案件協查合作。加強安全司法合作，加緊商簽中柬刑事司法協助條約，重拳打擊網路詐騙犯罪。加大保護在本國的對方國家公民和機構安全，強化「一帶一路 」建設安保工作，保障在柬重大合作項目安全。

其餘安全合作議題，包含雙方同意用好「中柬綜合安全磋商機制」，就中柬安全合作和共同關心的安全議題加強溝通協調。加強反干涉、反分裂、防範抵禦「顏色革命」交流合作，維護兩國安全和社會秩序。雙方同意充分發揮兩軍合作機制作用，保持各層級團組交往，深化教育訓練、聯演聯訓、醫療衛勤、裝備技術等領域合作，加強多邊安全事務協調。柬方高度讚賞中國支持「中柬雲壤港聯合保障和訓練中心」平穩運行，助力提升柬維護國家主權、安全和發展利益的能力。

在經濟上，聲明提及，雙方認為貿易投資限制措施衝擊經濟安全和國際貿易秩序，堅決反對貿易保護主義，致力於維護以世貿組織為核心、可預測、以規則為基礎，透明、非歧視、開放、包容的多邊貿易體制。

同時雙方同意發揮中柬鐵路合作機制作用，共同制定柬鐵路網總體規劃，確定重點合作項目。雙方同意加強商用飛機等交通基礎設施合作。中國支持柬方按照可行、可持續的原則建設「扶南德佐綜合水利項目」（即運河）。雙方將加快商簽柬優質農食產品輸陸檢疫議定書，推動更多柬埔寨優質農食產品對陸出口。雙方同意共同打造安全、穩定的產業鏈供應鏈，雙方將擴大本幣在雙邊貿易和投資中的使用，支持符合條件的柬方商業銀行加入人民幣跨境支付系統，同意推進跨境二維碼互聯互通合作。

就兩岸議題，聯合聲明特別提到，「柬方重申恪守一個中國原則，聯合國大會第2758號決議權威性不容置疑和挑戰，承認世界上只有一個中國，強調中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，堅定支持中方為實現國家統一所作的一切努力，堅決反對任何形式的『台灣獨立』，不同台灣發展任何形式的官方關係。柬方反對任何外部勢力利用台灣、涉疆、涉藏、涉港等問題干涉中國內政、圍堵遏制中國」。