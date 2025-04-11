罕見狂風來襲 北京籲「100斤以下別出門」

華北地區遭遇極端大風，網友紛曬出所遇到10至12級風的狀況。（取材自微博）

中央氣象台昨(11)對北京發布10年來首次「大風橙色預警」，預告將出現「陸地罕見」持續強風，今凌晨1時北京門豆溝高山玫瑰園已測得14級強風。官方籲北京市民待在家，並進入「戰時狀態」戒備，尤其「體重100斤以下不要出門」，因「容易被吹跑」。多景區閉園，故宮 博物院今閉館「保護世界遺產 」，部分列車停運；多間超市湧入搶購食物人潮，大批貨架被掃空。

綜合媒體報導，4月11日至13日，受較強冷空氣影響，華北將出現歷史同期罕見持續性大風，此次過程影響範圍大、持續時間長，部分地區極端性強、致災性強。中央氣象台今晨6時更提升為「四預警齊發」，還發布強對流天氣黃色預警、暴雪黃色預警和沙塵暴藍色預警。由於一般風力超過12級就「摧毀極大」，體重低於100斤的人容易被吹跑，專家昨特別呼籲「100斤以下不要出門」。

而據中央氣象台測報，今天凌晨1時40分，北京市全市最大陣風風速出現在門頭溝高山玫瑰園（高山站），風速45.2米/秒，相當於14級風；平原地區陣風8到11級，山區局地13級風以上。伴有沙塵天氣，PM10濃度上升。

北京市委副書記、市長殷勇昨要求各區各部門各單位要堅持人民至上、生命至上，保持戰時狀態，強化風險防範意識，全力打贏這場應對大風天氣的硬仗。

北京罕見的大風預警嚇壞了不少市民，有人為防止窗戶玻璃破裂在窗戶貼「米」字形膠帶，或是囤積方便麵，更多人趁大風來臨前去超市搶購物資，盒馬訂單排到第二天，部分商品缺貨。「現在已經爆單了，蔬菜基本沒貨了，還有很多肉類食物和水」，北京東城區一家盒馬鮮生門店工作人員說，物流受大風天氣影響可能無法補貨，「不是人不配送，是沒有東西」。

大風天氣也使得原定今天舉行的馬拉松等多場賽事延期，多個景區閉園、博物館閉館，北京部分旅客列車停運、部分航班取消或延誤。其中，指標性景區北京故宮博物院宣布今日閉館，以保護世界遺產，13日重新開館，將根據風力情況，即時關閉部分建築和樹木密集等易產生墜物傷人的區域。

強風可能吹走不到50公斤的人，還可能把直徑30公分的樹木吹斷。（取材自微博）

據網民發布視頻，大風天氣造成內蒙古及北京多地黃沙漫天，一些路邊攤販帳篷被吹翻，有民眾躲進車內避災，形容情況「有如災難電影般恐怖」。話題「大風到哪了」在微博 閱讀量超2.5億次，不少北京網民直呼「媽呀好可怕，這不是就颱風了」。

「專家建議100斤以下不要出門」一度衝上熱搜榜首，許多IP在北京網民自嘲「我能出門，我驕傲了嗎」，「這應該是我這一身肉唯一的好處」。

極端大風氣候殺到前，北京的超市內，許多物資已被搶購一空。（取材自微博）