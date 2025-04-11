極端大風襲北京「像災難電影般恐怖」故宮緊急閉館

北京故宮11日宣布將於12日閉館，以應對「極端大風」。（圖／聯合報系資料照片）

中國華北地區本周末將迎來極端大風天氣，北京市氣象台的預警發出後，指標性景區北京故宮 博物院宣布，12日將閉館，以保護世界遺產 ，13日重新開館，將滾動關閉部分建築和易傷人區域。

北京故宮博物院11日宣布，根據北京市氣象局發布的重要天氣提示，本週末北京將出現一次極端大風、強降溫天氣過程。為保障觀眾人身安全，加強對故宮世界遺產地的保護，故宮博物院決定4月12日當天閉館，4月13日開放。4月13日根據當日風力情況，即時關閉部分建築和樹木密集等易產生墜物傷人的區域。

新京報旗下「知道News」11日報導，因天氣原因，北京多家博物館宣布臨時閉館一天或兩天。因週一例行閉館原因，有些博物館要到下週二才開放，也有一些博物館下週一可正常進館參觀。

具體而言12日閉館的包含恭王府博物館、中國鐵道博物館、中國地質博物館等16家博物館。

同時，為應對即將來臨的大風天氣，圓明園遺址公園採取多項舉措防範，並密切關注園內情況、排查安全隱患。據悉，目前天心水面流散文物的玻璃罩已卸載，相關文物搬運至庫房內進行保管。

圓明園管理處副主任李向陽介紹，為了防止大風將樹刮倒，砸毀這些文物，圓明園管理處已經把危險區域的文物全部撤走，4月11日下午對全園進行廣播提示，提醒遊客注意遊覽時間。

據北京市氣象局官方微博 11日下午的消息，根據最新氣象觀測，目前大風主要位於內蒙古中西部至河北西北部。北京上游河北張家口16時最大風速22.1公尺/秒（9級），出現在蔚縣，風力較上一時次增大1級。

北京市氣象台預計，未來1小時大風即將影響北京延慶、昌平、房山、門頭溝，20時影響城區，陣風逐漸增大至8、9級，11日前半夜和12日白天為風力最強時段，全市平均風可達6級，平原地區陣風9-11級，西部、北部陣風11-13級，山區局地陣風13級以上。

從網友分享強風吹襲的影片可見黃沙漫天，路邊攤販帳篷被吹翻，民眾亦躲入車廂內避災，「情境有如災難電影般恐怖」。