中國網民挺關稅戰「奉陪到底」：寧過苦日子

中美互徵報復性關稅，中國民間憂慮與支持並存。圖為浙江義烏一家3D打印玩具店的員工受訪談關稅戰。(路透)

中美關稅 戰升溫，中國再宣布對美進口商品關稅提升到84%，中國社群平台上一片叫好聲，網民們紛紛表態「寧可過苦日子，也堅決擁護國家堅決反制，奉陪到底」，「支持國貨」，日本網民亦罕見一面倒讚中國是「唯一有骨氣的國家」；也有中國網民對未來表示憂心，尤其網傳中國多地工廠已宣布放無薪假或訂單停滯，籲官方通過對話解決，不要為面子意氣用事。

美國總統川普 宣布對華關稅自昨日起從54%提高至104%，後又稱將中國的關稅稅率再上調到125%，其他國家因為沒對美國進行報復，因此關稅暫時調降至10%，為期90天。中國則再加碼反擊，宣布對美商品加徵的報復性關稅稅率從34%提高至84%，並將在世貿組織爭端解決機制下起訴美國最新的關稅措施。

消息一出立即衝上微博熱搜，中國網民紛紛站隊表態「支持國家堅決捍衛自身正當權益」，「祖國這麼多年走過來真的太不容易了，才有了今天的底氣」，「就是幹」，「堅決支持咱媽，絕不妥協」，「必須打到底，這輩人的仗不會留給下一輩」，「寧可過苦日子，也不會給國家添亂，堅決擁護國家堅決反制，奉陪到底」。也有網民表示從現在起開始支持國貨：「五一國內玩促內循環」，「個人能做的就是多支持國貨了」。

罕見的是，日本網民也對中國的反制刷屏點讚，紛紛留言：「其他國家包括日本都跪拜川普之際，只有中國是唯一有骨氣的國家」，「川普做的事情太離譜了，中國打算正面對抗，讓人想支持中國」，「和瞻前顧後什麼都做不了的日本不同，中國真令人佩服」，「我討厭中國，但它卻能挺身而出和美國正面對抗，令人佩服」，「這才是大國的樣子，我支持你，加油」。

不過據美媒自由亞洲電台報導，在中美政府不斷過招之際，中國官媒試著引導輿論方向，中央電視台在微博上發起「美國一邊打貿易戰，一邊求雞蛋」和「中國不惹事也不怕事」等熱門主題標籤；在微博上，「美國已將對中國商品的進口關稅提高至104%」等主題標籤為關鍵字進行搜索卻一度呈現「抱歉，該話題內容未予顯示」。

與此同時，微博還把相關話題的討論聚焦在嘲笑美國或吹捧中國優勢，報導認為，中國明顯在淡化川普新關稅措施的具體內容。

報導並指出，在中國社群平台上湧入支持反制聲浪之際，在中國非官方語境下，不少中國人對當前中美的經貿局勢表示擔憂，呼籲兩國透過對話解決問題。

據X平台「李老師不是你老師」帳號發文指出，中國已有多地工廠宣布放假，有的從9日持續放到13日，也有的放無薪假至5月；還有工廠負責人拍視頻表示，訂單已經全部停滯。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點