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浙35歲醫2台手術間休息時猝逝 網惋惜：是否過勞？

中國新聞組／即時報導
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玉環市第二人民醫院骨科主治醫師陳喆，在兩台手術間隔休息時去世。（取材自瀟湘晨報）
玉環市第二人民醫院骨科主治醫師陳喆，在兩台手術間隔休息時去世。（取材自瀟湘晨報）

浙江省玉環市第二人民醫院7日發布訃告，玉環市第二人民醫院骨科主治醫師陳喆，在兩台手術間隔休息時突發呼吸心跳驟停，盡管醫院全力搶救，仍於6日凌晨2時30分不幸離世，享年35歲。社媒評論區不少網民表示惋惜，也要求當局查查是否有過勞的因素。

瀟湘晨報報導，玉環市第二人民醫院工作人員8日透露，陳喆在醫院服務超過12年，擔任骨科主治醫師，「在工作表現和人際關係方面都表現出色，獲得過內部考核的優秀評價。」

此外，陳喆醫師還積極參與醫院組織的各類義診活動。工作人員透露，事發當天，陳喆剛剛完成一台手術，正處於休息階段，準備開始第二台手術時，突發呼吸心跳驟停，最終搶救無效去世。

工作人員表示，對於陳喆的離世，他們感到非常悲痛。其遺體告別儀式定於8日下午3時30分，在玉環市殯儀館松濤廳舉行。目前，醫院正與家屬緊密合作，妥善處理陳喆的後事。

另據極目新聞報導，據了解，心腦血管疾病愈來愈年輕化，社媒評論區不少網民對於陳喆的猝逝表示惋惜。

徐州市腫瘤醫院（徐州三院）心血管內科主任醫師張瑤俊日前曾透過其抖音視頻感嘆，「沒想到啊，心血管疾病竟然已經開始侵犯我們20多歲的年輕人了！」他表示，上周醫院救治一名未婚26歲患者，雖然給他救活了，但放了支架，其老母親哭喊著讓救她的兒子，讓人很痛心。

博主「健行者JiangOn」也曾在視頻中打出字幕提示，「現在猝死的人愈來愈多，愈來愈年輕！基本上沒有一個搶救過來的！」

心血管疾病

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