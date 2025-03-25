中國外交部：美國「賊喊捉賊」 籲停止惡意網路活動

中國外交部發言人郭嘉昆指出，美國是全球最主要的透過供應鏈和行動營運商實施網路攻擊的國家。（路透）

中國官媒《環球時報》25日報導稱，中國網路安全產業聯盟發布《美情報機構針對全球行動終端實施的監聽竊密活動》報告，公開美國針對全球行動智慧終端、行動產供鏈、營運商等進行網路攻擊和監聽竊密活動。中國外交部表示，美方多年來慣於在供應鏈 安全問題上「賊喊捉賊」，操弄雙重標準，不遺餘力炒作所謂「5G供應鏈安全問題」，敦促美國停止利用全球供應鏈實施惡意網路活動，給全世界個交代。

在25日下午例行記者會上，中國外交部發言人郭嘉昆針對媒體問及上述消息時指出，中方注意到有關報告。根據這份報告，美國政府濫用其在資訊技術和產供鏈上游的壟斷優勢地位，在全球範圍內針對手機乃至整個移動產業生態體系開展大規模、長時間惡意網絡活動，可謂無孔不入、無所不在。

郭嘉昆續稱，值得注意的是，報告揭露出，美國是全球最主要的透過供應鏈和行動營運商實施網路攻擊的國家。多年來，美方慣於在供應鏈安全問題上「賊喊捉賊」，操弄雙重標準，不遺餘力炒作所謂「5G供應鏈安全問題」，同時，卻在自己國家大型互聯網企業或設備供應商配合下，在全球信息設備產品中預「設後門」，服務於自身網絡攻擊行為。「相信這份報告有助於國際社會認清美國的真實面目。」

郭嘉昆接著表示，中方對報告曝光的美方惡意網路活動表示嚴重關切，敦促美方立即停止有關行為，特別是停止利用全球供應鏈實施惡意網路活動，以負責任的態度，給全世界一個交代。

今日稍早，《環球時報》報導指，中國網路安全產業聯盟（CCIA）發布上述報告指，美國情報機構「不遺餘力」針對全球移動智慧終端和通訊體系，構建全方位攻擊滲透能力，從SIM卡、韌體、操作系統等網路產品，到數據線、Wi-Fi、藍牙等數據接口，再到大型網路和IT廠商的數據中心，乃至整個移動產業生態體系無孔不入，從一般民眾到政府高官均可能成為美國情報機構情報活動目標，嚴重危害全球各國網路安全和國安。

中國網路安全產業聯盟理事長肖新光並在報告中分析稱，美方情報機構如同一隻窺視全球的巨型鷹鷲，且這隻鷹鷲還在不斷強化演進中，「有必要讓全球網友都能全面了解美方情報機構對世界帶來的威脅」。